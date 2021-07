Messi se usmívá jako Pol Pot, Fidel měl krávu rekordmanku. Kuchaři diktátorů zavzpomínali na své pány

Kniha polského reportéra Witolda Szabłowského se jmenuje efektně Jak nakrmit diktátora a autor odvedl poctivou práci. Nicméně neměli bychom konečně přestat s fascinací zlem, s polidšťováním těch nejodpornějších postav historie 20. století, které krmily své hladovějící „poddané“ bludy a strachem?

Karen Blixenová ve Vzpomínkách na Afriku (1937) věnovala samostatnou kapitolu kikujskému chlapci Kamantemu, jehož nejprve dala zdravotně dohromady, když ho poslala do nemocnice. Po návratu se ukázalo, že Kamante je geniální kuchař: „Měl neobyčejnou paměť na recepty. Neuměl anglicky číst ani mluvit, kuchařky mu tedy byly k ničemu, ale všechno, co jsem ho naučila, nosil v hlavě, kde to musel mít uspořádáno a uloženo podle vlastního systému. Jídla, která jsem ho naučila vařit, pojmenovával podle událostí na farmě, k nimž došlo v den, kdy jsem mu je ukázala, čili mluvil o těstě velkého blesku a omáčce mrtvého šedého koně, a přitom si názvy nikdy nepopletl.“