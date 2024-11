Novou Miss Universe je aktivistka z Dánska. Češka Danči neuspěla

Nová Miss Universe 2024 Victoria Kjaer Theilvigová je také tanečnicí, podnikatelkou a budoucí právničkou. Když se jí zeptali, co by vzkázala divákům, řekla: „Bojujte, bez ohledu na to, odkud pocházíte. Stojím tu dnes, protože chci změnu, chci se zapsat do historie, a to je to, co dnes večer dělám.“

Druhá skončila Chidimma Adetshina z Nigérie, třetí byla Maria Fernanda Beltranová z Mexika. Následovaly Suchata Chuangsri z Thajska a Ileana Marquezová z Venezuely, osmadvacetiletá svobodná matka, která dceru porodila už v 16 letech, a i proto se angažuje v nadaci, která pomáhá teenagerkám v podobných situacích.

Miss Dánsko Victoria Kjaer Theilvigová na Miss Universe 2024 v Mexico City (16. listopadu 2024)

Soutěž krásy začala tím, že ze zástupkyň z více než 130 zemí vybrali 30 finalistek i na základě výsledků čtvrteční předběžné akce, která zahrnovala okázalou přehlídku v národních kostýmech. Pak následovala promenáda v plavkách, další užší výběr na 12 finalistek, které se předvedly ve večerních róbách. Poslední pětice soutěžících pak čelila otázkám na řadu témat, včetně vůdcovství a odolnosti.

Česko reprezentovala modelka Marie Danči. Přítelkyně herce Vojtěcha Vodochodského se snaží veřejnost přesvědčovat o významu vstupu do registru dárců kostní dřeně. Na svém instagramovém účtu uvádí, že jejím cílem je bořit mýty kolem tohoto procesu a ukázat, že dárcovství může být bezbolestné. Toto její poslání odrážela i róba, kterou si oblékla během prezentace šatů inspirovaných tradicemi jednotlivých zemí. Její outfit vzdal hold perníkovým srdcím, jež dotvořili nemocní čekající na vhodného dárce kostní dřeně.

Miss Universe Czech Republic Marie Danči na Miss Universe 2024 v Mexico City (14. listopadu 2024)

Poprvé mělo letos v soutěži krásy zastoupení i Somálsko, Uzbekistán či Spojené arabské emiráty (SAE) a po téměř 60 letech se do tohoto klání vrátila Kuba. Organizátoři soutěže letos zrušili řadu omezení, včetně věku. Už loni se poprvé mohly o titul Miss Universe ucházet i matky. Od roku 2012 se této soutěže mohou účastnit i transgenderoví lidé.

Krásky z Blízkého východu

Deník The National, který vychází v SAE, představil uchazečky o titul Miss Universe z několika zemí Blízkého východu. Je mezi nimi i čtyřiatřicetiletá modelka Lúgína Saláhová, která letos vyhrála soutěž Miss Universe Egypt. Tato svobodná matka žije v Dubaji a trpí onemocněním vitiligo, které se projevuje bílými skvrnami na kůži.

„Jsem šťastná, že mohu reprezentovat Egypt, že tu mohou soutěžit i ženy s vitiligem a kdokoli, kdo měl pocit, že sem nepatří,“ řekla Saláhová, která celé dětství kvůli kožnímu onemocnění trpěla šikanou. „Chci dát sílu těm, kteří se cítí sociálně vyloučení.“

Miss Egypt Logina Salahová na Miss Universe 2024

Zástupce, i když neoficiálního, měl v Mexiku na soutěži světové královny krásy i Írán. S titulem Miss Universe Persia tam dorazila dcera íránských emigrantů žijících v Portugalsku.

Třiasedmdesátý ročník Miss Universe také přišel o jednu ze soutěžících, kterou organizátoři diskvalifikovali kvůli porušení pravidel, aniž by důvod specifikovali. Vyloučena byla Miss Panama 19letá Italy Moraová, která to posléze na sociální síti zdůvodnila tím, že opustila hotel bez souhlasu organizátorů soutěže.

Vedou USA a Venezuela

Miss Universe se poprvé konala v roce 1952 a její první vítězkou se stala sedmnáctiletá Finka Armi Kuuselová. Prestižní soutěž světových krasavic vznikla z podnětu kalifornské společnosti Pacific Mills, která tak chtěla propagovat své plavky značky Catalina. Nejvíce titulů v této soutěži získaly ženy ze Spojených států amerických (devět), následované Venezuelkami (sedm).

Miss Venezuela Ileana Marquezová na Miss Universe 2024 v Mexico City (16. listopadu 2024)

Majitelkou společnosti, která soutěž Miss Universe organizuje a kterou dříve několik let vlastnil i Donald Trump, pozdější americký prezident, je od roku 2022 transgenderová aktivistka a podnikatelka Čakrapong „Anne“ Čakradžutatchipová.

Kromě soutěže Miss Universe se pořádají ve světě i další přehlídky krásy například Miss International či Miss World. Letošní Miss Earth, kde v minulosti bodovaly i české krásky, letos vyhrála Australanka Jessica Laneová. Česko letos na Fillipíny svou zástupkyni neposlalo.