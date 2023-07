MÓDA Z VARŮ: Úchvatná Clarksonová i Kolářová, Wrightová šlápla vedle

Případ první: JANA DOLEŽELOVÁ 50 %

Zelené šaty Jany Doleželové od návrhářky Petry Pilařové jsou sice z velice krásné látky s perlovým odleskem, ale střihem moc nezaujmou. V horní části moc řasené a ve spodní divně zplihlé a neforemné. Šperky od Jitky Kudláčkové jsou přezdobené a k šatům se nehodí.

Případ druhý: ANDREA BARTOŠKOVÁ 80 %

První dáma filmového festivalu Andrea Bartošková oblékla červené šaty s vázáním v pase a bohatou sukní. Dlouhý rukáv je znakem elegance a noblesy a ve spojení s nádhernou látkou v mačkavém efektu je výsledku docíleno. Jen bych na zakončení festivalu zvolil honosnější model. Vizáž je vždy na jedničku a i decentní šperky Alo Diamonds ze žlutého zlata jsou perfektní volbou.

Případ třetí: DANIELA PEŠTOVÁ 70 %

Romantika skloubená se španělským stylem na modelce Daniele Peštové vypadá neskutečně sexy a perfektně, že by šlo málo co vytknout. Na závěrečný event by se ale hodily daleko honosnější šaty. Silueta a střih jsou každopádně obdivuhodné stejně jako vizáž Daniely.

Případ čtvrtý: PATRICIA CLARKSONOVÁ 100 %

Naprosto odzbrojující šaty se zlatým zdobením a překrásnou siluetou oblékla herečka Patricia Clarksonová na závěrečný večer KVIFF. Zde není co vytknout, naopak pouze chválit. Elegance a honosnost. Takto má vypadat reprezentace.

Případ pátý: LUCIE DVOŘÁKOVÁ 60 %

Velice sexy, avšak v dekoltu nelichotivé šaty v černé barvě oblékla Lucie Dvořáková. Sukně šatů je až moc překombinovaná. Svým úzkým střihem v oblasti boků a řasením ve spodní části působí španělským dojmem, ale vůbec se nehodí k vršku. Účes vyznívá staromódně, ovšem make-up je nádherný.

Případ šestý: KAROLÍNA KOKEŠOVÁ 70 %

Překrásná korálově modrá látka šatů na Karolíně Kokešové září jako měsíc při úplňku, bohužel se to samé nedá říct o střihu. Asymetrická sukně s řasením vypadá, jak kdyby se k vršku nehodila a někdo ji tam připnul omylem. Šperky i psaníčko ladí k outfitu perfektně. Vizáž chválím.

Případ sedmý: ELIZAVETA MAXIMOVÁ 100 %

Nádherné pudrové šaty vyšívané flitry zazářily na herečce Elizavetě Maximové. Prodlouženým rukávem a lodičkovým výstřihem podtrhují siluetu šatů, a tak vynikne hereččina osobnost a krása. Účes a celkový look je naprosto na jedničku a není co vytknout. Naprostá dokonalost.

Případ osmý: DANIELA KOLÁŘOVÁ 90 %

Úžasná pastelová barva šatů od Borise Krále ve spojení se šperky od Halady za více než milion korun činí tento outfit božským. Rovný střih Daniele Kolářové nesmírně sluší a stojáček u krku dodává modelu na eleganci. Barva omlazuje a zdobený detail přidává na zajímavosti. Trochu trnem v oku jsou špičaté lodičky. Vizáž je svěží a mladistvá.

Případ devátý: ZUZANA STIVÍNOVÁ 90 %

Zuzana Stivínová oblékla červenou róbu z dílny Tatiany Kovaříkové se spadlými ramínky a dlouhou vlečkou. Propracovanost šatů je neskutečná svým řasením a střihem. Sexy, elegantní a smyslné. Silueta je naprosto odzbrojující a propracované detaily zdůrazňují vše, co je třeba. Trochu by to chtělo větší propracovanost pasu. Róbu herečka doplnila o šperky značky Cartier, s níž dlouhá léta spolupracuje.

Případ desátý: ROBIN WRIGHTOVÁ 30 %

Celkem laciná verze outfitu na zakončení festivalu v podání pletených lesklých šatů s výraznou spodničkou a dírou v podpaží. Absence šperků a make-upu outfitu pouze ubírá, protože by mohly vytáhnout look Robin Wrightové mnohem výše a doladit jej.