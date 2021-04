Na Rusku opravdu závislí nejsme, říká diplomat Václav Bartuška. Ropu i plyn nám můžou dodat jiní

Před patnácti lety se stal vládním zmocněncem pro energetickou bezpečnost. Tedy oblast, kterou si státy přísně střeží, a to i s pomocí agentů. Václav Bartuška, v listopadu ’89 jeden ze studentských vůdců, je rád, že elektrárnu v Dukovanech nepostaví Rusové.

Lidovky.cz: Vláda se rozhodla neposlat ruské státní firmě Rosatom bezpečnostní dotazník, čímž ji de facto vyřadila ze hry o stavbu jaderného bloku v Dukovanech. Co to znamená?

Na prvním místě každého jaderného projektu je bezpečnost. Naše zpravodajské služby už tři roky upozorňují na to, že není dobré zvát do tendru firmy z Ruska a Číny. Mohly by naši zemi v průběhu stavby bloku vydírat: během ní je zákazník plně závislý na dodavateli technologie. Od anexe Krymu Ruskem před sedmi lety se vztahy mezi Evropou a Ruskem trvale zhoršují. A nyní díky kauze Vrbětice vidíme zrychleně, co všechno se může stát.