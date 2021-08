Za 20 let se na DAMU nic nezměnilo, pořád tam je toxické prostředí, naříká šéf činohry Národního divadla

Překvapivě nepatří mezi tvůrce, kteří milují divadlo od dětství, dokonce ho tehdy nezajímalo a objevil ho až na prahu dospělosti. Co všechno předcházelo tomu, aby se Daniel Špinar dostal do vedení nejznámějšího divadla u nás? A jak se cítí coby režisér, jehož inscenace jedni milují – a druzí jim nemohou přijít na chuť? Režisér a šéf činohry ND je zvyklý mluvit na rovinu a bez servítků. Také proto se připojil k iniciativě studentů Nemusíš to vydržet, která kritizuje sexismus, šikanu a dril na DAMU.