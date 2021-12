Nikdo na světě neví všechno. Soutěžící v televizních pořadech vlastně obdivuji, říká sběratel zbytečných otázek Aleš Háma

Aleš Háma je muž mnoha povolání, talentů a zálib. Kromě toho, že je prvotřídní moderátor, oblíbený zvláště v televizních vědomostních soutěžích, je i herec, taky zpívá, skládá písničky a hraje v kapele, ale je též rybář, myslivec, milovník přírody a nadšený kuchař.

A nad tím vším se vznáší s ušatou rošťáckou lehkostí jeho všeobjímající smysl pro srandu. Což vám dojde, hned jak vám pošle první mail z mobilu s vizitkou: „Tato zpráva byla odeslána z křovinořezu Mountfield. Omluvte případné překlepy.“ Popravdě, křovinořez mi to poslal bez chyb.

Odesílat zprávy z křovinořezu jste se naučil v Palo Alto, kde jste v 90. letech dva roky žil? (V americkém Palo Alto sídlí největší technologické společnosti jako Apple, Google či Facebook.)

To tak vypadá. Ale mně jenom kdysi přišlo vtipný, jak se ten telefon sám podepisuje, no tak jsem si vytvořil takovou vizitku. Už jsem tam ale měl i tyčový mixér...

Potkal jste v Palo Alto Steva Jobse?

Ne. Ale žil jsem s jeho spolužačkou z vysoké školy. A byl jsem na oslavě narozenin u Billa Hewletta. Akorát že já v tý době vůbec netušil, kdo to je. Takže když se mě Gwen, ta moje přítelkyně a Jobsova spolužačka, ptala, kdo to měl narozeniny, já povídám: „Nějakej Hewlett...“ A ona: „Počkej, tys byl u Hewletta na narozeninách?!“ – „No jo. A kdo to je?“ A ona mě mlčky odtáhla k tiskárně a ukázala na nápis Hewlett-Packard. Já nic nevěděl, mně bylo dvacet. Když pak přišla firma Hewlett-Packard do České republiky, jezdila po Praze tramvaj s reklamou. A já každýmu říkal: „U toho prvního jsem byl na narozkách! Má docela hezkej barák.“ To projedete branou do zahrady a tam je dům – ale to je jen strážní domek. Pak od brány jedete tak pět kilometrů, a teprve pak je tam obrovský bílý barák.