Nikdy bychom neměli přemýšlet o návratu do normálu, říká ředitelka Národní galerie

PROJEKT RESTART Kvůli pandemii jsme toho v kulturním sektoru hodně ztratili, ale covid nás také posílil a snad i otužil, říká ředitelka Národní galerie Praha Alicja Knastová.

Samotná galerie se teď chce zaměřit na lepší udržitelnost a posílit online program, který by měl oslovit nové publikum. Výstava Toyen poputuje z Prahy do Hamburku, proto ji bude možné prodloužit maximálně o pár dnů nebo týdnů.

Lidovky.cz: Jak se Národní galerie vyrovnala s pandemií? Přinesla vám nějaké nové poznatky?

Vyrovnávání se s pandemií není ještě minulostí a nemyslím tím současnou epidemiologickou situaci, počet očkovaných či kolektivní imunitu. Jde tu o tři faktory, které ovlivňují a budou na mnoho dalších let ovlivňovat galerie a muzea. Prvním je radikální změna životního stylu, již částečně způsobila makroekonomika (například bankrot aerolinek, který ovlivnil turismus) a částečně to, čím lidé teď vyplňují svůj volný čas, přednost totiž dávají venkovním aktivitám. Druhým faktorem jsou obavy těch, kdo se stále cítí být vůči viru zranitelní. A třetím je zhoršení situace způsobené celkovým poklesem HDP, které v roce 2022 ovlivní veřejné instituce ještě více. Na první pohled se tento poslední faktor zdá být tou největší výzvou, já si to ale nemyslím. Ty první dva jsou skutečně to, co nemůžeme ovlivnit. Okusili jsme si, jak se během velmi krátké doby mohou kulturní instituce stát zranitelnými...