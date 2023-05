„Je toho na můj žaludek vážně příliš. Už se v rámci kauzy Kuchařová vs. Brzobohatý útočí i na mou rodinu a celá záležitost tím klesá pod tu nejnižší úroveň veřejného praní špinavého prádla. Rád bych tedy svým následujícím prohlášením ukončil vše jednou provždy,“ napsal Ondřej Gregor Brzobohatý na začátek dlouhého příspěvku, který zveřejnil v pondělí večer na Instagramu.

„Mou podmínkou pro zveřejnění rozhovoru, při kterém jsem byl s obsahem církevní žaloby konfrontován, bylo, abych se i přes logickou dedukci, kdo stál za podstrčením veškerých materiálů Blesku, s naprostou jistotou utvrdil v důkazech, které by vedly přímo k Taťáně. To se stalo! Viděl jsem na vlastní oči vše, co jsem vidět musel, abych si byl jistý, že mé obvinění Taťány z tohoto činu může, a hlavně by mělo spatřit světlo světa,“ pokračuje.

Daní za to byly podle muzikanta nepříjemné intimní otázky týkající se lživých a skandalizujících obvinění v žalobě, na které podle jeho slov otevřeně odpovídal. Nikdy by prý nenechal rozhovor s ukázáním na viníka zveřejnit na základě domněnky nebo pokud by si nebyl stoprocentně jistý, že právě Taťána Kuchařová je tím, kdo žalobu úmyslně zveřejnil.

„A ano, poskytnutí takového dokumentu médiím se rovnou počítá jako samotné zveřejnění, kterému jsem se já zkrátka už musel bránit. Tenhle fakt žádná právnická klička nevyvrátí,“ píše Brzobohatý.

„I přesto, že pravda vyšla najevo, Taťána ji dál bezostyšně popírá ve svých lživých prohlášeních psaných evidentně advokátní rukou, ve kterých se snaží vinu hodit na mě a od podstaty věci odvést pozornost. Respektuji, že Blesk ctí ono novinářské pravidlo, když musí za každou cenu krýt zdroj, ale já nemusím ctít mlčenlivost několika svědků, kteří byli do celé kauzy Taťánou namočeni. Proto na Taťánu Kuchařovou podávám k civilnímu soudu žalobu za pomluvu, aby se pravda definitivně i u soudu potvrdila a zastavila se tak centrifuga spekulací,“ vysvětluje.

Na závěr poděkoval šéfredaktorům všech redakcí, kam jeho exmanželka podle jeho slov „ať už prostřednictvím nastrčené osoby či sama osobně donesla žalobu či informace v ní obsažené“, že dokázali odolat jejímu nátlaku, aby vše zveřejnili.

„Poslední věc. Nerozumím tomu, proč se to celé vůbec stalo, přijde mi to absurdní a zbytečné a je mi to líto,“ dodal Ondřej Gregor Brzobohatý.

Podle hudebníka je velká část obsahu žaloby lživá, proti mnoha tvrzením exmanželky se brání. Kuchařová zas odmítá jeho nařčení, že poskytla bulváru dokumenty se zněním církevní žaloby.

V jednom z bodů se například píše, že Brzobohatý není sexuálně vyhraněn. Podle Kuchařové se také rád převléká za ženu, což připustil. „Nechávám si říkat Tiffany Richbitch. Křestní jméno je inspirováno mým milovaným filmem s Audrey Hepburnovou Snídaně u Tiffanyho. A Richbitch je vtipným odkazem na mé příjmení. Celé je to nadsázka,“ vysvětlil a dodal, že podle něj je vše pomstou exmanželky za to, že si dovolil od ní odejít.