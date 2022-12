Událost byla hlášena v úterý před 22. hodinou večer. „Policisté byli povoláni k prověření oznámení, které se týkalo napadení mezi dvěma muži. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody,“ řekla v pátek pro ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.

Že se incident odehrál v domě Dary Rolins (49) v Tuchoměřicích u Prahy a jeho aktérem byl Pavel Nedvěd (50), mluvčí nepotvrdila. „Vzhledem k tomu, že policisté ještě prověřují všechny okolnosti, tak není možné v tuto chvíli poskytnout další bližší informace,“ dodala.

Podle vyjádření Dary Rolins je zraněný muž jejím stalkerem, který ji už třetím rokem pronásleduje, je jí posedlý a ohrožuje ji i její rodinu. O vniknutí do domu ze strany tohoto muže šlo však poprvé a zpěvačka proto doufá, že to pro něho bude mít konečně patřičné následky. Agresivní muž se měl dostat do domu v úterý večer ve chvíli, kdy Rolins zajížděla autem do garáže.

„Tentokrát byl u toho Pavel, a ten mě poté, co nám vlezl do domu, jen bránil. Došlo k potyčce i ke zraněním, ale naštěstí měl Pavel značnou převahu a díky významné pomoci našich sousedů byla včas přivolána pomoc, policie i sanitka,“ uvedla.

Nedvěd se v poslední době dostal do centra pozornosti médií kvůli kauze údajného falšování účetnictví Juventusu. Turínské státní zastupitelství podalo návrh na obvinění bývalého předsedy klubu Andrey Agnelliho a deseti dalších členů představenstva včetně někdejšího českého reprezentanta.

Italské úřady obvinily vedení Juventusu z falšování účetnictví už loni, letos v dubnu byli všichni činovníci zproštěni viny. Od října ale Nedvěd a dalších 14 funkcionářů opět čelili vyšetřování.

Dlouholetý český záložník Juventusu a další představitelé turínského celku jsou podezřelí, že si v letech 2018 až 2020 brali protiprávní provize z přestupů fotbalistů a investorům vykazovali falešné zisky. Juventus jakékoli nelegální jednání popírá.