Do New Yorku, města, kde Donald Trump vyrostl a zbohatl, byl minulé úterý předvolán, aby si u soudu vyslechl 34 různých obvinění. Konsternované USA přihlížely, zatímco bývalého prezidenta, ostře sledovaného agenty FBI, předvedla stráž jako každého jiného zločince. A někde v ústraní se – před Trumpovými stoupenci, kteří jí vyhrožují smrtí – skrývá pornoherečka Stormy Daniels, kterou se Trump a jeho právníci snažili po léta umlčet.

Porno poezie

Donald Trump po většinu svého života (o chlup, ale úspěšně) uniká trestnímu stíhání. Před soud ho pomohla dostat až neohrožená pornohvězda Stormy Daniels (vlastním jménem Stephanie Cliffordová), která své umělecké příjmení odvozuje od jména své oblíbené whisky. „Je to zadostiučinění,“ říká spíš opatrně než triumfálně, „měli ho dostat už dřív. Jsem si plně vědoma toho, jak absurdní je, že se to podařilo až pornohvězdě. Ale má to svou poezii.“

Donald a Stormy se potkali v roce 2006 na golfovém turnaji pro celebrity. Tehdy sedmadvacetiletá pornoherečka získala hlavní cenu pornografického průmyslu s názvem Nejpopulárnější prsa, zatímco Trump se proslavil pátou sezonou televizního pořadu Apprentice.