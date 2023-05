Podle princova mluvčího automobilová honička s paparazzi skončila téměř katastrofou. „Včera večer se vévoda a vévodkyně ze Sussexu a paní Raglandová dostali do téměř katastrofální automobilové honičky, ve které měli prsty velmi agresivní paparazzi fotografové,“ uvedl mluvčí ve středu. „Toto neúnavné pronásledování, trvající přes dvě hodiny, vedlo téměř k několika srážkám s dalšími řidiči na silnici, chodci a dvěma policejními důstojníky.“

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se v úterý zúčastnili předávání cen neziskové organizace Ms. Foundation for Women v New Yorku, kde byla Meghan oceněna za svou práci. Druhý den se na sociálních sítích objevily záběry Harryho, Meghan a její matky v taxíku.

Podle amerických médií paparazzi, kteří sledovali Harryho, jeho ženu a tchyni, jeli v autech po chodníku, také na červenou, couvali v jednosměrné ulici, nedovoleně blokovali jedoucí vozidla a řídili během fotografování a telefonování. Přestože je vícekrát konfrontovali policisté, fotografové pokračovali v pronásledování.

Harry a Meghan odstoupili ze svých královských rolí v 2020 a přestěhovali se do Spojených států. Mladší syn britského krále Karla III. od té doby opakovaně kritizoval královskou rodinu i bulvární média, která obvinil z obtěžování, a uvedl, že částečně přispěla k jeho rozhodnutí opustit monarchii.

6. prosince 2022

Princ Harry dlouhodobě mluví o vměšování tisku, kterému klade za vinu smrt své matky, princezny Diany.

Diana se po rozvodu s princem Charlesem dala dohromady s egyptským miliardářem Dodim Al Fayedem. Spolu s řidičem Henrim Paulem zemřeli poslední srpnový den roku 1997, když jejich auto narazilo do pilíře v pařížském silničním tunelu. Vraceli se z hotelu Ritz do Al Fayedova bytu, pronásledováni paparazzi fotografy. Al Fayed i jeho řidič byli na místě mrtví, Diana zemřela po převozu do pařížské nemocnice na následky vnitřního krvácení. Bylo jí 36 let.

Řidiče Henriho Paula označilo jednoznačným viníkem nehody francouzské vyšetřování. Šofér byl prý nejen pod vlivem alkoholu, ale také antidepresiv.

Pochybnosti o smrti Diany

V únoru 1998 ale majitel pařížského hotelu Ritz Mohamed Al-Fayed, který byl otcem Dianina přítele Dodiho, veřejně prohlásil, že nehoda byla předem plánovaná. Z provedení nehody obvinil britskou tajnou službu MI6 a vévodu z Edinburghu prince Philipa, který byl manželem královny Alžběty II.

Postupně se objevovaly i další teorie. Kromě zásahu britské tajné služby třeba, že za to můžou paparazzi. Řidič Henri Paul údajně zrychloval, aby unikl fotografům, kteří je pronásledovali.

Dodi Al Fayed a princezna Diana na dovolené v Saint Tropez, devět dní před smrtí (22. srpna 1997) Auto, v němž při nehodě zemřeli řidič, Dodi Al Fayed a princezna Diana utrpěla smrtelná zranění. (Paříž, 31. srpna 1997)

Další teorií bylo, že za nehodu můžou nepřátelé Mohameda Al-Fayeda. Diana se údajně stala pouhou nešťastnou vedlejší obětí útoku na svého tehdejšího přítele, který zosnovali neznámí nepřátelé jeho otce.

Někteří milovníci konspirací také přišli s tím, že všechno zinscenovala sama princezna Diana. Údajně chtěla utéct z mediálního kolotoče, proto si změnila identitu, aby mohla začít nový život.

Vyšetřování na nejvyšší britské úrovni pak v roce 2004 nařídil koroner Michael Burgess. Trvalo čtyři roky a výsledky byly stejné jako v případě francouzských vyšetřovatelů, tedy že jednoznačným viníkem nehody byl řidič Paul. Mohamed Al-Fayed je už, podle svých slov kvůli synům Diany Williamovi a Harrymu, nezpochybňoval.

SPECIÁL Britská královská rodina