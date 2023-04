„Buckinghamský palác s potěšením potvrzuje, že vévoda ze Sussexu se 6. května zúčastní korunovační bohoslužby ve Westminsterském opatství. Vévodkyně ze Sussexu zůstane v Kalifornii s princem Archiem a princeznou Lilibet,“ stojí v prohlášení paláce.

Vévodkyně Meghan s dětmi zůstanou v Montecitu, kde rodina žije. Syn prince Harryho Archie Harrison v den dědečkovy korunovace oslaví čtvrté narozeniny. Princezně Lilibet Dianě budou na začátku června dva roky.

Princ Harry navštíví Británii zřejmě jen na otočku kvůli korunovaci a bydlet bude nejspíš v rezidenci Frogmore Cottage, ze které se musí definitivně vystěhovat letos v létě.

Vévoda ze Sussexu minulý měsíc nečekaně zavítal do Londýna, když se zúčastnil čtyřdenního předběžného slyšení v jeho případu na ochranu soukromí proti vydavateli Daily Mail, Associated Newspapers Ltd (ANL).

Harry a Meghan byli naposledy na společné návštěvě Spojeného království loni v září, kde se zúčastnili summitu v Manchesteru. Po smrti Harryho babičky, královny Alžběty II., museli odříct některá vystoupení a ukázali se spolu na pohřbu.

Královna choť Camilla, král Karel III., princ William a princezna Kate na recepci pro státníky a zahraniční hosty v Buckinghamském paláci (Londýn, 18. září 2022)

Mladší z britských princů a bývalá americká herečka odstoupili od svých povinností v rámci královské rodiny v březnu 2020. Uvedli tehdy, že chtějí začít budovat jiný život ve Spojených státech, daleko od mediální pozornosti, která podle nich ohrožovala jejich mentální zdraví.

Vztahy v britské královské rodině jsou od jejich odchodu napjaté. Loni v prosinci například v dokumentu Harry a Meghan společnosti Netflix princ mimo jiné obvinil svého bratra Williama, že na něj křičel během setkání, kde se měla projednávat Harryho budoucnost. V televizních rozhovorech pak obviňoval monarchii ze lží a v lednu vydal paměti Náhradník, kde se opět pustil do své rodiny.