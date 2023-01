List The Guardian získal úryvek z memoárů prince Harryho, který zmiňuje incident z roku 2019. Bratři se pohádali kvůli Harryho manželce Meghan. William o ní řekl, že je problematická, nevychovaná a hrubá, což bylo podle Harryho papouškování označení jeho manželky z tisku.

To, co začalo jako konverzace, se rychle změnilo v křik, podobnou situaci, o které Harry hovořil v dokumentu společnosti Netflix s názvem Harry a Meghan.

Harry bratra obvinil, že se chová jako dědic, který není schopný pochopit, proč se jeho mladší bratr nespokojil s tím, že je jen náhradník. Padly různé urážky a William následně uvedl, že se snažil pomoci. „Pomoct mě? To myslíš vážně? Tak tomu říkáš? Že mi pomáháš?“ reagoval údajně Harry.

Princ William a princ Harry (Windsor, 10. září 2022)

Během hádky si nadávali a Harry, kterého starší bratr vyděsil, šel do kuchyně, kam ho následoval naštvaný William. Harry tvrdí, že se pokusil bratra uklidnit a nabídl mu sklenici vody. „Willy, nemůžu s tebou mluvit, když jsi takový,“ řekl.

„Všechno se to stalo rychle. Hrozně rychle. Popadl mě za límec, roztrhl mi řetízek a srazil mě na podlahu. Dopadl jsem na psí misku, která se pod mými zády rozbila, kusy se do mě zařezávaly. Chvíli jsem tam ležel, omráčený, pak jsem se postavil na nohy a řekl mu, aby vypadl,“ cituje The Guardian úryvek z knihy.

Podle Harryho na něj William naléhal, aby ho udeřil naoplátku, a odkazoval při tom na hádky, které spolu měli v dětství. Harry to odmítl, čímž Williama přiměl, aby odešel. Později se starší z princů vrátil, podle Harryho vypadal, že je mu to líto, a omluvil se. Údajně naléhal na Harryho, aby Meghan o rvačce neříkal. „Nemusíš o tom říkat Meg,“ řekl údajně William.„Myslíš to, jak si mě napadl?“ zeptal se Harry. „Já jsem tě nenapadl, Harolde,“ odvětil starší z princů.

Vévoda ze Sussexu to manželce hned neřekl, ale zavolal svému terapeutovi. Meghan si ovšem škrábanců a modřin na jeho zádech brzy všimla a donutila ho k přiznání. Nebyla prý vůbec překvapená ani naštvaná, jen byla moc smutná.

Jak k úryvku z knihy poznamenal britský list, jde o jednu ze scén, která nejspíš vyvolá v britské královské rodině velký rozruch. Obsah pamětí je sice přísně utajován, žádný člen královské rodiny do knihy nemohl nahlédnout, nicméně The Guardian získal jednu kopii.

Princ Harry na obálce své knihy Spare (Náhradník) vycházející 10. ledna 2023

Kniha popisuje život v královské rodině. Název knihy Náhradník vychází z toho, že v královských a aristokratických kruzích je první syn dědicem titulů, moci a bohatství, zatímco druhý je náhradník, kdyby se prvorozenému něco stalo.

Před vydáním pamětí poskytl princ Harry dva rozhovory britské ITV a americké CBS. V jednom z nich tvrdí, že i když jsou jeho vztahy s rodinou napjaté, chtěl by zpátky otce i bratra. Král Karel III. a princ William však podle něj neprojevili žádnou ochotu se usmířit.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu, jak jsou Harry a Meghan oficiálně titulovaní, odstoupili v březnu 2020 od svých povinností v rámci královské rodiny. Uvedli tehdy, že chtějí začít budovat jiný život ve Spojených státech, daleko od mediální pozornosti, která podle nich ohrožovala jejich mentální zdraví.