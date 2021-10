Psaní je riskantní dřina. Ale život jsem si naplánoval na dlouhé roky dopředu, říká spisovatel Patrik Hartl

Rozhovor jsme vedli v autorově domovském divadle Studio DVA, pro které tvoří divácky úspěšné komedie. Jednu novou má právě rozepsanou. Není třeba se obávat, že by o Hartlova díla byla do budoucna nouze. Tento zapálený, pracovitý autor má totiž hlavu plnou nápadů, a už teď ví, že je do konce života nestihne všechny zrealizovat.



Právě vám vyšla nová kniha 15 roků lásky. Jaký je to pocit?

Jsem unavenej. Poslední čtyři roky byly náročný. Do mého časového plánu se vklínil film, s čímž jsem nepočítal. Pak přišla práce na knize a po jejím dokončení nekonečné korektury. Ten příběh je krásnej a mám pocit, že jsem se vybičoval k tomu nejlepšímu, co ve mně je. Mám v sobě ale nějaké zvíře, které touží po dokonalosti. Jsem velkej puntičkář, takže mě začnou pronásledovat stihomamy, jestli tam nezůstala nějaká chybička. Není to příjemný proces, jsem úzkostnej. Naštěstí ale existuje termín odevzdání, který ten můj perfekcionismus ukončí.