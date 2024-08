Co nám ničí vztahy? Slovo „toxický“ se dnes nadužívá, aniž se přesně ví, co znamená, říkají Psycholožky v županu

Tereza Jirotka Beníčková a Karolína Peruth společně tvoří podcast Psycholožky v županu. Poznaly se během studií psychologie na filozofické fakultě.

„Tereza dělala pomocného vědeckého pracovníka, nosila jedné paní profesorce knížky. A protože jsem tehdy považovala všechny profesory za bohy, byla pro mě něco jako polobůh. Když mě později oslovila s podcastem, neváhala jsem ani chvíli,“ vzpomíná Karolína Peruth.

Témata jako polyamorie, úzkost či vyhoření podávají svým posluchačům uvolněnou, srozumitelnou formou, vždy se ale striktně drží evidence-based výzkumů a odborných doporučení. Nedávno jim vyšla kniha Psycholožky v županu: 10× neformálně o duševním zdraví.

Lidovky.cz: Nedávno publikované výsledky studie Czechsex přinesly mnoho zajímavých poznatků. Mimo jiné se ukázalo, že se v Česku snížila průměrná frekvence pohlavního styku za měsíc. Znamená to, že to jde s naším sexuálním životem z kopce?

Karolína: Sexualita se v rámci lidské historie obecně neustále mění. Samozřejmě ve světě je to různé, v různých společnostech přistupují k sexu jinak. Za snížením četnosti styků je hned několik faktorů, jedním z nich je závislost na pornografii.

Tereza: Nejde ale jen o pornografii, vyvíjejí se i další způsoby sexuálního chování, které dříve nebyly dostupné. Na mysli mám třeba platformu Only Fans (předplatitel, tj. fanoušek, může sledovat obsah tvůrce výměnou za měsíční členský poplatek, na stránkách je povolen erotický obsah) nebo sexting, textovky se sexuálním podtextem.

Pole sexu a sexuality se hodně rozšířilo, už nejde jen o sexuální aktivity doma, jsou tu i další způsoby, jak se sexuálně vzrušit a vybít.

Lidovky.cz: Zmínily jste závislost na pornografii. Co ta přesně s partnerskou sexualitou dělá?