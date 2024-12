Spisovatelka Třeštíková opouští sociální sítě. Bojí se o své bezpečí i o děti

„Nejradši bych tady zůstala a užívala si s vámi svoji novou knihu, ale kvůli svému bezpečí a bezpečí svých dětí musím tohle prostředí na chvíli opustit,“ sdělila Radka Třeštíková, popřála svým fanouškům krásné Vánoce a poděkovala za to, že kupují její knihy.

Už v minulém týdnu naznačila, že ji nějaký čas na Instagramu sledující zřejmě neuvidí. „To, co se stalo, jsem neplánovala, neplánovala jsem ani žádnou pauzu od instagramu, bylo mi tady po dlouhé době hezky, navíc jsem několika lidem něco slíbila a spoustu toho teď nebudu moct dodržet,“ sdělila. „Až se vrátím, budu umět francouzsky,“ dodala.

radkatrestikova …nejradši bych tady zůstala a užívala si s vámi svoji novou knihu, ale kvůli svému bezpečí a bezpečí svých dětí musím tohle prostředí na chvíli opustit. Přeju vám krásné Vánoce a děkuju, že mě pořád čtete. Že se ty moje knihy prodávaj všemu navzdory, to už je skoro zázrak.



Těším se na vás v novém roce.



Třeštíková za své často kontroverzní příspěvky na sociálních sítích čelila kritice i urážkám. V minulosti se nechala slyšet, že ráda lidi rozčiluje. „Že bych vyloženě chtěla, aby mi psali hnusný zprávy, to ne, to se prostě někdy stane. Když tam dám prsa, konkrétně bradavky. To lidi hodně rozčiluje,“ řekla Třeštíková loni v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.