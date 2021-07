Radní ČT Lipovská: Před radou chodím pravidelně na zpověď, abych měla čisté svědomí

Často hlasuje sama, bojuje předem prohrané bitvy. Členka Rady ČT Hana Lipovská je proto pro mnohé kontroverzní postavou. „Koncesionáři nám ale neplatí, abychom se na sebe usmívali,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Často tvrdíte, že status Rady ČT není v zákoně dostatečně vymezen a že legislativa je v tomto zastaralá. Mezi vedením televize a radními pak vznikají konflikty. Neřešíte to s poslanci, kteří vás do Rady zvolili?

Mnohokrát jsem o tom hovořila s poslanci napříč politickým spektrem. Často jsem například mluvila se současnou pražskou radní Hanou Marvanovou, která ještě jako poslankyně stála u zrodu zákona, a ptala jsem se, jak který paragraf mysleli. Myslím, že všichni ve sněmovně i v Senátu vědí, že je potřeba do zákona o ČT zasáhnout. Právě paní Marvanová už dlouho novelu připravovala, změny tlačili také Starostové a nezávislí v Senátu. Pokud vím, tato iniciativa panuje v rámci sněmovního výboru. Nicméně vzhledem k volbám všichni čekají na novou sněmovnu.