S fakty je třeba zacházet jako s kořením: příběh jen mírně ochutit, říká skotská spisovatelka Jenny Colganová

Skotská spisovatelka Jenny Colganová si svými zamilovanými příběhy získává srdce čtenářek po celém světě. Napsala přes třicet románů, jichž se prodalo devět milionů v šestadvaceti jazycích – včetně češtiny.

Na literárním festivalu Svět knihy představila román Letní nebe, který čtenářky spolu s hrdinkou, pilotkou Morag, zavede na odlehlé skotské ostrůvky. Colganová žila v různých zemích, kde nasávala atmosféru místních kaváren a pekáren a provoněla jimi své příběhy. Před devíti lety se ale vrátila do rodného Skotska, kde s rodinou žije na hradě.

Lidovky.cz: Povězte mi svůj milostný příběh!

Dobře – je docela romantický! Bylo krátce po jedenáctém září, měla jsem se vdávat. Došlo mi ale, že si toho člověka vzít nechci. Rozešli jsme se a já jsem si vyjela s kamarádkami na Floridu. Na pláži jsme potkaly jinou skupinku holek, které nás pozvaly na party na jachtu.

A tam jsem potkala svého současného muže. Je lodní inženýr. Zeptal se mě, jestli bych se zpátky do Evropy nechtěla vrátit plavbou přes Atlantik. Ve chvíli, kdy jsme se vylodili v Gibraltaru, už nebylo pochyb, že budeme spolu. A je to tak i o třiadvacet let a tři děti později.

Lidovky.cz: Jste tedy důkazem, že zamilované příběhy nemusejí být jen fikce. Čte manžel vaše knihy?

Bože, ne, je lodní inženýr! Podle mě ani neví, kolik jsem napsala knih. I když to vlastně nevím ani já. (směje se) Nechápu, jak spolu můžou žít dva spisovatelé. Jak to dávají, když je každý pořád ve své hlavě?

Zato spisovatelé a inženýři jsou perfektní „match“. Vyhovuje mi, že je Andrew racionální, praktický člověk. Řešíme spolu docela obyčejné záležitosti. Dobře se to vyvažuje.

Lidovky.cz: Jak si představujete „pravou lásku“?