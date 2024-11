Saxanu mi snad dají i na náhrobek, říká Černocká. Slaví pětasedmdesátiny

Petra Černocká se narodila 24. listopadu 1949 v pražské rodině právníka a úřednice, její hudební nadání ji přivedlo na pražskou konzervatoř. V roce 1970 absolvovala obor operní zpěv a klavír. Umělecké geny v rodině nesl i její bratr, moderátor a diskžokej Pavel Černocký, a rovněž bratranec, slavný český herec Vlastimil Brodský.

Ještě za studií na konzervatoři začala Černocká vystupovat se skupinou Pastýři vedenou Petrem Hannigem. V roce 1968 získala angažmá v divadle Semafor a od roku 1971 spolupracovala řadu let s hudební skupinou Kardinálové Zdeňka Merty, s níž natočila svůj snad největší hit – countryově laděný Náklaďák. Celkem vydala desítky singlů, tři gramofonová alba a po roce 1989 jí vyšlo několik nových i vzpomínkových CD.

V roce 2011 se vrátila na filmové plátno ve snímku Saxána a Lexikon kouzel režiséra Václava Vorlíčka. V posledních letech vystupuje v komorních recitálech s kytaristou a svým druhým manželem Jiřím Pracným.

V roce 2003 vydala „skoroživotopis“ Co mě maminky nenaučily. Z prvního manželství s Janem Vaculíkem má dceru Barboru, která zpívá ve skupině Yellow Sisters. Petra Černocká je i babičkou.

Také ráda maluje obrazy, často krajinky, a na požádání maluje i Saxanu, jak sama říká, často pro něčí vnoučata. A její nejslavnější role s ní stále zůstává: „Furt budu nejdřív ta slečna, co ji hrála, pak ta paní, pak ta stará paní, no a pak už mi to snad dají i na náhrobek,“ řekla v nedávném rozhovoru zpěvačka, která se i v pokročilejším věku udržuje v obdivuhodné formě.