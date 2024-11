Sexy i po letech. Modelka Simona Krainová je opět na obálce Playboye

„Titulní strana se mi dělala strašně dobře a lehkou rukou,“ popisuje Pasta Oner. „Téma, ke kterému jsme se postupně a společně propracovali, což jsou devadesátky a jejich retro – skoro mi to ani nejde přes pusu, že devadesátky jsou retro – je období, které jsem miloval,“ pokračuje umělec. „Byly to nejkrásnější roky, něco neuvěřitelného. Myslím si, že to, co byly ve Spojených státech šedesátky, jsme my v Česku zažili v devadesátkách.“

Podle výtvarníka tehdy modelka Simona Krainová nechyběla na žádné významné společenské akci, zářila na diskotékách v klubech, takže volba na titulku „retro“ Playboye byla jasná.

Simona Krainová na obálce magazínu Playboy (prosinec 2024), kterou upravil Pasta Oner.

Simona Krainová, která pro Playboy fotila i prosincovou obálku v roce 2009, ale nyní má v pánském magazínu i nové snímky. Fotografka Anna Koniaeva pořídila černobílé sexy fotky k rozhovoru, v němž modelka vzpomíná na osmdesátá a devadesátá léta.

Krainová s nahotou problém nemá a své lechtivé umělecké fotky prodávala také na platformě OnlyFans, kde si účet založila v srpnu 2023. „Já si chci život užít, jak nejvíc budu moct. Chci svůj život dát svým dětem, chci jim dát zábavu, chci si vydělat, chci cestovat a chci všeho víc. A proč ne, když můžu? Mě to baví. Klidně si budu žít v té své bublině a to, co na mě plive nějaká parta zamindrákovanejch šulinů, to mě fakt nezajímá. Je mi jich líto,“ prohlásila modelka loni.