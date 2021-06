Společným americko-ruským národním zájmem může být, co dělat s Čínou, říká velvyslanec Kmoníček

„Hlavním zájmem USA je dokázat v tomto století Číně, že jsou nadále nezpochybnitelnými vůdcem v politice, ekonomice i v kultuře, a to nejen západního světa,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček. Podle něj si USA s Ruskem na nedávném setkání svých prezidentů precizovaly pravidla pro vzájemné přetlačování.

Lidovky.cz: Vladimir Putin už se za svoji kariéru na summitu sešel postupně s celkem pěti prezidenty USA. Nikdy se ale žádný zásadní posun ve vztazích obou zemí neodehrál. Bylo setkání Joe Bidena s ruským prezidentem v něčem jiné?

Nebylo a nemohlo být. Zásadním posunem by teoreticky bylo jen to, kdyby došlo k průniku národních zájmů Ruské federace a USA, a to je nemožné. Hlavním zájmem USA je dokázat v tomto století Číně, že jsou nadále nezpochybnitelným vůdcem v politice, ekonomice i v kultuře, a to nejen západního světa. Tím je dáno, že nemají takřka žádný společný národní zájem s Ruskem, které se ve stejné době musí snažit dokázat, že se po rozpadu SSSR vrátilo do role mezinárodního hráče první třídy, kam ho tlačí jeho rozloha, aktivity a jaderný arzenál. Současně ovšem Rusko ekonomicky žije ve stavu rozvíjející se ekonomiky třetího světa, jež je závislá na přírodních zdrojích. Není ani kulturně tím místem, které by ovlivňovalo zbytek světa svým životním stylem, jejž by ostatní na světě imitovali.