Ze StarDance vypadla Martina Ptáčková, Lucii Vondráčkové comeback vyšel

„Nikdy by nás nenapadlo, že se dostaneme až sem. Dala jsem příklad všem tanečním kopytům, že to jde. A konečně to taky vyšlo těm sázkovkám, které to tipovaly od prvního kola. A těm, co nám nefandili, říkám, ať zvednou zadek a jdou něco dělat, protože je strašně těžké se něco naučit,“ řekla Martina Ptáčková při loučení.

Loučením semifinálové kolo i začalo. Spisovatel Patrik Hartl a jeho tanečnice Tereza Prucková totiž ze soutěže odstoupili ze zdravotních důvodů a neměli tak k tomu dosud příležitost.

„Je zvláštní se loučit ze židle, ale jsem vděčná, že jsme došli daleko a jsem pyšná na Patrika, jak to zvládl i přes bolesti, které zažíval několik týdnů,“ řekla tanečnice Tereza Prucková.

„Moje duše hrozně chtěla tančit, ale tělo to nedalo. Nechci si stěžovat, budu tu dnes radostnou roztleskávačkou,“ řekl Patrik Hartl a slíbil, že na finálovém večeru ho diváci uvidí znovu tančit aspoň horní polovinou těla.

Díky Hartlově odstoupení se do soutěže vrátila Lucie Vondráčková. „Trochu jsem se bála, ale říkala jsem si, že když nám osud dává druhou šanci, tak proč ne,“ řekla před přenosem.

S Lukášem Bartuňkem nejprve zatančili waltz. „Těžká, nezáviděníhodná situace, ale tu druhou šanci jste vzali za pačesy,“ shodla se porota a udělila 28 bodů.

Druhým jejich tancem byla samba. Porota chválila rychlost, ale kritizovala pokrčené nohy a točení po patách. Lucie Vondráčková to vysvětlila operacemi nohou, které podstoupila před lety a musela se naučit chodit jinak. Porota za „nedotažený“ tanec udělila 24 bodů.

V celkovém hodnocení poroty skončili Vondráčková s Bartuňkem na předposledním místě, ale diváci rozhodli, že postoupili rovnou do finále a nemuseli tančit třetí tanec.

Rovnou do finále poslali diváci i Oskara Hese s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou. Ti tančili nejprve rumbu, za kterou sklidili od poroty samou chválu a tři desítky.

Jejich druhým tancem bylo tango a v něm se dočkali první kritiky, protože Oskar Hes „neudržel rám.“ Za tango dostali od poroty 29 bodů.

Marta Dancingerová a Martin Prágr tančili jako první tanec sambu. „To lépe nejde. To je vrchol toho, co může amatér předvést,“ řekl Jan Tománek a s ostatními porotci udělili další tři desítky.

Jejich následný waltz vzbudil menší nadšení. „Bylo to trochu tvrdé,“ řekl Jan Tománek. Tanec páru vynesl 26 bodů. Ačkoli to byl druhý největší bodový zisk, museli Dancingerová s Prágrem tančit potřetí, aby se probojovali do finále, protože jim diváci neposlali dost hlasů na přímý postup.

Martina Ptáčková a Dominik Vodička tančili nejprve slowfox. „Zlepšujete se každé kolo a potřebovala byste, aby ta soutěž byla delší,“ řekl Richard Genzer. Pár získal 25 bodů.

Jejich paso doble by taky podle poroty potřebovalo více času. „Postavení nebylo moc dobré, práce chodidel nebyla dobrá, ale za to, že jste to na to hudbu zvládla, si zasloužíte vyšší hodnocení,“ řekl Jan Tománek. Tanec jim vynesl 24 bodů.