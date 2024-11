Ve StarDance jako třetí skončili favoriti Chili Ta a Jakub Mazůch

„Kuba mě motivoval být ne lepší tanečnicí, ale i člověkem. Doufám, že jsme inspirovali i ostatní, že můžete dělat věci, které vám nejdou, s radostí a nadšením,“ řekla Chili Ta.

„Samozřejmě je tam mrzení, tak je to naprosto přirozené a je to vlastně důkaz toho, jak moc jsme si to užívali, jak opravdu nám na tom záleželo. Ale cítím obrovskou vděčnost. A je tam samozřejmě i taková špetka úlevy,“ dodala kuchařka pro iDNES.cz.

„Byla to jízda jak na horské dráze a já miluju kolotoče,“ prohlásil Jakub Mazůch a poděkoval kuchařce, že mohl být v soutěži po jejím boku. „Moje kroky povedou za rodinou a potom dál budu pracovat na svém seberozvoji.“

Chili Ta a Jakub Mazůch zatančili jako první. Za waltz dostali od porotců 22 bodů. Richard Genzer i Tatiana Drexler vytkli kuchařce nedopnuté nohy ve zvedačce. „Jste ale na dobré cestě a začíná se mi to líbit,“ prohlásila Drexler. „Ty flex nohy jsem neviděl. Ale co mě překvapuje, u vás mám pocit, že když přijdete na parket, dokážete zahrát, že jste profesionální tanečnice,“ dodal Jan Tománek. „Pro mě jste pořád černý kůň soutěže.“

Jako druhý nastoupil na parket spisovatel a režisér Patrik Hartl coby James Bond. S Terezou Pruckovou porotu hlavně pobavili a za paso doble nakonec dostali nejméně, 19 bodů. Hartl po dotančení řekl moderátorovi Marku Ebenovi, že ho pokaždé rád vidí. „Ty jseš takovej veselej koblih! Já jsem v takový euforii, to bys nevěřil, co ten tvůj ksicht umí,“ prohlásil. Moderátor mu to v pozdějším vstupu „vrátil“, když řekl, že by režisér a spisovatel asi neprošel psychotesty, kdyby je ve StarDance dělali, jak je tomu zvykem v americké verzi show.

Herečka Marta Dancingerová a Martin Prágr zatančili quickstep s netradiční rekvizitou – štaflemi a předvedli i akrobatický prvek. „Nohama jste hopkala dost vysoko a musíte zapracovat na tom, abyste měla narovnaná záda,“ doporučila při hodnocení Tatiana Drexler, podle které jejich rumba v předchozím kole byla lepší. Pár nakonec dostal 23 bodů.

Bojovnice Martina Ptáčková a Dominik Vodička zatančili waltz, za který dostali 22 bodů. Podle Richarda Genzera to byl jejich nejlepší tanec v soutěži. Tatiana Drexler pochválila držení, stejně i Jan Tománek. Zazněly ale i výtky ohledně pomalejších nohou a samostatného tančení.

Paso doble zatančili herec Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková. „Kdyby to bylo muzikálové číslo, tak by to bylo skvělé. Chybělo mi ale na mnoha místech využití hudby, abych měla pocit waw. Ten jsem dnes neměla,“ postěžovala si Tatiana Drexler.

Podle Jana Tománka by herec naopak mohl rovnou jít do americké verze soutěže a byl by za hvězdu. „Tenhle papír je prázdný,“ ukázal poznámkový blok. „Tohle byla pecka.“

„Bylo tam paso doble, bylo to scénické a bylo tam i napětí,“ ohodnotil výkon Richard Genzer. Dvojice získala 28 bodů, přičemž padly první dvě desítky v této řadě show.

Taneční páry během čtvrtého večera StarDance XIII (2. listopadu 2024)

Herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk zatančili quickstep, který porota hodnotila, až na pár výtek a doporučení, vesměs kladně. Pár nakonec dostal 25 bodů.

Waltz předvedli také herec Filip Blažek a Adriana Mašková. „Bylo to překrásné,“ prohlásila Tatiana Drexler, které prý tentokrát vůbec nevadily technické chyby. Dvojice si vytančila od porotců tři devítky.

Na závěr vystoupili herečka Jana Paulová a Robin Ondráček. Porota u jejich tance paso doble ocenila procítění hudby a krásný příběh, který dvojice svým výkonem předvedla. Pár dostal 27 bodů, od Tatiany Drexler měl desítku.