Zpěvák hitu ze Shreka zemřel. Stevu Harwellovi bylo 56 let

„Steve Harwell byl skutečný americký originál. Ohromná osobnost, která vystřelila do nebe jako raketa. Na Stevea budeme vzpomínat pro jeho neochvějné soustředění a zanícené odhodlání dosáhnout výšin popových hvězd. A skutečnost, že dosáhl tohoto téměř nemožného cíle s velmi omezenými hudebními zkušenostmi, činí jeho úspěchy o to pozoruhodnější,“ uvedl manažer v prohlášení pro CNN s tím, že zpěvákovými jedinými nástroji byly šarm, charisma s nebojácně bezohledné ambice.

Robert Hayes již dříve uvedl, že bývalý zpěvák kapely Smash Mouth, jež se proslavila mimo jiné hity Walkin’ on the Sun a All Stars, která zazněla i ve filmu Shrek, je na tom špatně a nezbývá mu moc času.

„Steve odpočívá doma, stará se o něj jeho snoubenka a je mu poskytována hospicová péče. Přestože Steve nevystupuje se Smash Mouth již dva roky a kapela pokračuje v turné s novým zpěvákem Zachem Goodem, jeho odkaz bude žít dál prostřednictvím hudby,“ uvedl manažer kapely Robert Hayes v prohlášení pro magazín People.

„Stevův ikonický hlas je jedním z nejznámějších hlasů jeho generace. Steve miloval fanoušky a rád vystupoval. Ačkoli je tu Steve stále s námi, bohužel to bude jen na krátkou dobu. Moje jediná dodatečná poznámka je, že doufáme, že lidé budou v této těžké době respektovat soukromí Steva a jeho rodiny,“ dodal.

Steve Harwell podle webu TMZ trpí selháním jater poté, co se v nemocnici léčil kvůli nadměrnému pití alkoholu. Bývalý frontman skupiny Smash Mouth v posledních letech bojoval s vícero zdravotními problémy.

V roce 2013 mu diagnostikovali kardiomyopatii, což je onemocnění srdečního svalu spojené s poruchou srdeční funkce a Wernickeho encefalopatii, tedy akutní a potenciálně fatální neuropsychiatrický syndrom způsobený deficitem thiaminu vyskytující se v převážné většině případů u alkoholiků, který bývá často příčinou deliria u hospitalizovaných pacientů. Také kvůli duševním problémům v roce 2021 oznámil odchod z kapely.

„Už jako dítě jsem snil o tom, že budu rocková hvězda a budu vystupovat před vyprodanými arénami. Měl jsem to štěstí, že jsem si tento sen splnil. Pro mé kolegy z kapely, bylo mi ctí vystupovat s vámi po všechny ty roky a neumím si představit nikoho jiného, s kým bych se raději vydal na tuto divokou cestu,“ prohlásil zpěvák tenkrát.

„Našim věrným a úžasným fanouškům, děkujeme, díky vám to všechno bylo možné. Tolik jsem se snažil překonat své fyzické a duševní zdravotní problémy a naposledy před vámi hrát, ale prostě jsem nebyl schopen,“ dodal.

Zpěvák a jeho kapela Smash Mouth prodali přes 10 milionů alb po celém světě. Mezi jejich největší hity patří skladby Walkin’ on the Sun z roku 1997 a hlavně All Star z roku 1999. Z pětice původních členů kapely nezůstal nikdo a nyní skupina vystupuje ve trojici.