Student za berany Liberatoru. Karel Novotný zahynul při návratu z operačního letu v roce 1944

Pro nemalou část z nich představovalo nedobrovolné přerušení studií impuls k zapojení se do protinacistického odboje. Patřil mezi ně i Karel Novotný, tehdy čerstvě imatrikulovaný student Masarykovy univerzity v Brně.

Narodil se 4. listopadu 1919 v obci Hrbov u Velkého Meziříčí jako druhý ze čtyř potomků Jana Novotného a jeho manželky Marie, rozené Čermákové. Rodiče pocházeli z tradičních rolnických rodin a v obci spravovali hospodářskou usedlost a několik hektarů polností, na kterých jim pomáhala čeládka.

Karel Novotný

Karel navštěvoval tamní obecnou školu, na kterou po vzoru svého staršího bratra Arnošta navázal studiem na Zemské vyšší reálce ve Velkém Meziříčí, kam nastoupil do prvního ročníku v roce 1931. Zakončil je maturitní zkouškou a podal si přihlášku na brněnskou Masarykovu univerzitu, kde byl úspěšně přijat. Jako posluchač prvního semestru filozofické fakulty byl však nucen kvůli uzavření vysokých škol v listopadu 1939 záhy po nástupu odejít zpět do rodné obce.

Právě tento moment sehrál důležitou roli v Karlově pozdějším útěku do zahraničí. V polovině ledna 1940 starší bratr nahlásil jeho zmizení na četnické stanici ve Velkém Meziříčí, nezvěstný byl již od začátku roku. Jako možný důvod udával Karlovu zádumčivost spojenou s nenalezením odpovídajícího zaměstnání přiměřeného dosaženému vzdělání.

Spolu se svým kamarádem Antonínem Dvořákem, též rodákem z Hrbova, se přes Balkán a Blízký východ dostali do Francie, kde byli v březnu odvedeni do československé zahraniční armády. Tam došlo k jeho zařazení k telegrafní rotě v Montpellier, ale záhy byl na dva týdny hospitalizován. Po propuštění z léčení procházel nadále intenzivním výcvikem, který plně zužitkoval během červnových bojů na frontě. Z kapitulující Francie byl téhož měsíce spolu s dalšími zbytky československých jednotek evakuován lodním transportem do Velké Británie.

Již ve Francii projevoval zájem o zařazení k letectvu, načež byl přemístěn k britskému Královskému letectvu a zařazen do výcviku pro radiotelegrafisty a střelce. Od srpna 1941 operačně létal v řadách 311. československé bombardovací perutě nad okupovanou Evropu. Po absolvování předepsaného počtu odlétaných hodin zahájil v létě 1942 pilotní výcvik, který probíhal nejenom na britských ostrovech, ale také v Kanadě. Poslední fází výcviku prošel na Bahamách, kde utvořil novou osádku pod velením Ludvíka Koška. V dubnu 1944 posílili 311. peruť na základně Predannack a naplno zasáhli do právě probíhající invaze Spojenců na kontinent.

Podporučík letectva v záloze Karel Novotný, držitel Československého válečného kříže 1939 a Československé medaile Za chrabrost před nepřítelem, zahynul při návratu z operačního letu 13. července 1944, kdy jejich stroj Liberator havaroval v husté mlze u obce Malborough, hrabství Devon. Pohřeb zahynulých členů osádky proběhl o šest dní později na hřbitově Weston Mill v Plymouth. Posmrtně byl povýšen do hodnosti podplukovníka.