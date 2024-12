Duše není na svém místě. Putinův tanečník Polunin s rodinou opouští Rusko

„Můj čas v Rusku dávno uplynul, jako kdybych zde v tuto chvíli splnil svou misi,“ napsal Polunin na Instagramu. Učinil tak přesto, že se mu podle jeho slov v Rusku dostávalo „všeho, co potřeboval“. Fungování Instagramu v zemi Moskva zablokovala už krátce po zahájení své invaze na Ukrajinu.

„Rusko má velmi laskavé, velmi milé lidi. Stále není jasné, kam půjdeme, a já jen doufám, že má duše bude klidná a na svém místě. Rodina byla spokojená a bylo to zajímavé. Chovejte se k sobě s láskou. Lidé si zaslouží být milováni. Omlouvám se za to, co jsem mohl nebo nemohl udělat, ale stále budu užitečný. Ale teď musím jít dlouhou cestou, další neznámou cestou,“ napsal.

Rodák z ukrajinského Chersonu je považován za jednu nejvýraznějších baletních osobností a je držitelem několika prestižních ocenění.

Pětatřicetiletý Polunin si na hruď a ramena si nechal udělat tři tetování s Putinem, zároveň má pravé ruce trojzubec - ukrajinský státní symbol. Pomáhal také organizovat sbírky pro ruské vojáky bojující na Ukrajině.

poluninink Душа не на месте. Спасибо за все что зделала для меня Россия. Приходит время и душа чувствует себя не там где должна быть. Давно мое время в России истекло как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил. Росссия стала для меня Домом на многие годы огромная помощь мне была оказана. Много фантастических спектаклей мне помогли создать. Все что мне нужно и даже больше мне дали. Спасибо зрителю за поддержку спасибо всем кто со мной Работал и помогал. А главное я встретил Елену и мы сыграли свадьбу в России ❤️ и у нас тут Родился младший сын Эра



В России очень добрый очень человеческий народ. Куда поедим пока неясно и надеюсь только на то чтобы душа была спокойна и на своем месте. семья была счастлива и было интересно

Относитесь с Любовью к друг другу

Люди заслуживают чтобы их любили.

Простите за то что мог или не смог зделать но я еще пригожусь. Но сейчас мне нужно проделать еще долгий путь другой путь неизвестный. oblíbit sdílet odpovědět uložit

Po studiích v Kyjevě se ve 13 letech přestěhoval do Británie a o šest let později se stal nejmladším sólistou Královského baletu v Londýně. Po několika letech britskou metropoli opustil, přičemž média psala o jeho divokém životním stylu, plném večírků. Ruské občanství získal v roce 2018.

Po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 bylo kvůli odmítavé reakci publika zrušeno Poluninovo chystané vystoupení v Itálii. Během turné v Uzbekistánu předvedl tanec v uniformě věnovaný padlým ruským vojákům, za což si vysloužil důtku od uzbeckých úřadů.

Podle ruského serveru RBK si tanečník v létě stěžoval, že mu poštou chodí nevyžádané balíčky, a vyjádřil obavu, že některý z nich může obsahovat výbušné zařízení. Není bezprostředně jasné, zda jeho odjezd z Ruska souvisí s těmito případy.

Polunin několikrát vystoupil také v Česku. V květnu 2017 například zatančil v Národním divadle a o dva roky později pětkrát vystoupil v pražském Foru Karlín.