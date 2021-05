Tato doba testuje naši frustrační toleranci. Ukazuje se, kolik nejistoty dokážeme unést, říká osobní kouč Pavel Moric

Sedminásobný mistr České republiky v karate a osobní kouč Pavel Moric o tom, co si vzít z koronavirové krize dobrého, jak unést pocit nejistoty a jaké to je, jít na kafe s Bohem.

Pavel Moric se stal v karate mistrem ČR celkem sedmkrát. Honba za medailemi mu ale v jednu chvíli přestala stačit a začal pátrat po tom, co dalšího život nabízí. Procestoval svět, kromě karate se začal věnovat i tradičnímu čínskému cvičení čchi-kung a meditaci.

Bohaté zkušenosti následně zužitkoval v praxi a nyní vede tréninky karate s přesahem do osobního rozvoje, pořádá veřejné přednášky na téma úspěchu a lidského potenciálu a je také osobním koučem. Ve vyčerpávající době covidové klientům radí, kde najít motivaci a radost ze života. Jeho receptem je pohyb a zkoušení nových věcí. I kdyby mělo jít jen o to, udělat denně pět dřepů.



Vyhledává v této době služby kouče víc lidí?

Přesunul jsem praxi do onlinu, účast se ale neproměnila. Spíše se témata někdy stáčejí tímto směrem. Lidé jsou unavení, frustrovaní, nevědí, co si se sebou počít. A krize zatlačila na kuří oka, která řešili už dříve v rámci svých partnerských vztahů nebo práce. Dala jim jinou perspektivu na život a mnozí si uvědomili, že spoustu věcí dělají jen ze zvyku, ale ve skutečnosti nežijí tak hezky a naplněně, jak by si přáli.