„Ať klidně opisují z internetu, jen ať při tom používají svou hlavu,“ říká brněnský učitel Stanislav Zajíček

Stěna jeho kabinetu připomíná spíš undergroundovou klubovnu: Václav Havel, plakáty studentských divadel, Led Zeppelin, Claude Monet, tváře indiánských náčelníků, maturitní tabla studentů i vzkazy od kamarádů, záběry z ikonických filmů…

„Je to moje galerie, inspirace i kalendář. Každá z těch věcí je prožitá vzpomínka, třeba na evropské studentské projekty či divadla, která jsem vedl patnáct let. Taky jsou to taky připomínky vděku – třeba Václavu Havlovi nebo Ivanu Martinu Jirousovi a jeho ženě Evě,“ říká učitel, který se snaží své studenty a studentky nadchnout pro literaturu jinak než prostřednictvím povinné četby a čtenářských deníků.

Lidovky.cz: Loni jste se stal hlavní osobností podcastu Radia Wave Buchty čtou. S moderátorkami Ivanou Veselkovou a Zuzanou Fuksovou jste probírali povinnou četbu, třeba Babičku nebo Kytici, ale také Metráčka. Jak vaše spolupráce vznikla?

Nejdřív bych uvedl na pravou míru naše role – ony jsou autorky, já jen interpretující pomocník. Když Buchty, tedy Ivanka a Zuzka, pojaly nápad, že se budou věnovat tradičním pilířům maturitní literatury, vzpomněly si na mě.

Poslechl jsem si jeden díl jejich podcastu a řekl si, že sice obdivuji Zuzčinu někdejší raperskou formaci Čokovoko, ale že si nedovedu představit, že by něco takového šlo dohromady, aby Buchty a suchar mého ražení produkovali takovou věc.

Pak mi došlo, že to můžu vzít přesně naopak, od posluchačů – že by přece člověk, který zrovna žehlí, štípe dříví nebo jen tak lelkuje a při tom poslouchá Buchty, mohl dostat i kousek osvěty. A po vzoru Jana Amose Komenského jsem si řekl: Osvěta a výuka má se dělat i činy malými. Tak jsme to zkusili.

Lidovky.cz: A měli jste velmi dobrý ohlas a poslechovost.

Je to tak. Zažil jsem dokonce svůj velký okamžik slávy, když mě v bance poznal tamní úředník – po hlase! Říkal, že nás poslouchá, když seká trávu.

Lidovky.cz: Koho podle vás podcast o školní četbě nakonec oslovil nejvíc?

Myslím, že lidi, kteří říkají, že by je nenapadlo uvažovat o knížkách jiným způsobem, než který si pamatují ze školy. Teď točíme už třetí sezonu a to znamená, že jsme s Ivanou a Zuzkou celkově probrali už dvacet čtyři klasických děl české a světové literatury.

Lidovky.cz: Jak tyhle dvě svébytné holky, které rády glosují a skáčou do řeči, zvládáte?

Úplně bez problému. Uvědomil jsem si totiž, že to má vlastně historický rozměr. Středověk má jednu zajímavou vzdělávací polohu. Tou je rozprava, kterou vede Idiota a Doktor.