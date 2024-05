Chci být pokaždé úplně jinej, říká Petr Uhlík, který zazářil jako vrah Hojer v seriálu Metoda Markovič

O Metodě Markovič: Hojer se mluví jako o jednom z nejvýraznějších seriálových počinů poslední doby. Kriminální série platformy Voyo je zasazena do dob normalizačního Československa, vychází ze skutečných případů kriminalisty Jiřího Markoviče a diváky uhranula mimo jiné brilantními hereckými výkony v hlavních rolích.

„Obavu, že by mě role vraha zaškatulkovala, jsem neměl. Upřímně, díkybohu za škatulku. Když je člověk neznámý, je to jedno, je to herecká příležitost. Navíc mě uprostřed tohoto projektu vybrali do série Adikts a potom jsme začali natáčet Krále Šumavy, kde mám zase úplně jinou roli.

Díky rychle nabytému portfoliu příležitostí jsem začal tuhle pochybnost ztrácet, až postupně úplně zanikla. Ale je to i o mně. Abych byl v dalších věcech jinej,“ říká Petr Uhlík, který je jako roztěkaný, místy až dětsky nejistý sadistický sériový vrah Ladislav Hojer absolutně uvěřitelný.

Lidovky.cz: Pamatujte si, co prvního vám blesklo hlavou, když jste se dozvěděl o roli Hojera?

Že to chci dělat. A druhá věc: že je na devadesát devět procent jistý, že to nakonec dělat nebudu. Ale chtěl jsem to zkusit.

Lidovky.cz: Jak dlouho trvalo, než bylo jasné, že jste roli dostal?

Asi měsíc. Postupně jsem absolvoval stále obtížnější kamerové zkoušky. Ta poslední trvala šest hodin, střídali se na mně různí lidé a přibýval text. Bylo to náročné. Problém je, že chodíte na kamerovky nebo castingy, učíte se kvanta textu, ale bez jakékoliv jistoty, že to reálně dostanete. Stojí to dost času.

Lidovky.cz: A možná je dobré zmínit, že i peněz. Protože je to zadarmo.

Ano. Měl jsem štěstí, že jsem v té době nic nezkoušel, ale zároveň jsem ještě měl angažmá, takže jsem byl existenčně zajištěný – mohl jsem do přípravy na kamerové zkoušky dát všechno.

Hlavně jsem měl dost času na text a byl v něm sebevědomý. Dostat do sebe text natolik, že nad ním člověk nepřemýšlí, je nejtěžší. Je to věc, která mě dřív hodně vykolejovala. Teď si na to dávám sakra pozor, protože člověk jinak nemůže ukázat, co chce.

Lidovky.cz: Jak jste k roli sériového vraha hledal klíč?