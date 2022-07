Film Sněženky a machři mi přijde úplně jalový. Ale je to lepší než bolševické voloviny, říká Václav Kopta

Od rána tu pípají esemesky. Václav Kopta přijímá jednu gratulaci za druhou, slaví totiž zrovna sedmapadesátiny a přátelé a kolegové z branže posílají gratulace. „Je to milé, i když si nedělám iluze – kdyby neexistovaly sociální sítě, které výročí připomínají, nikdo by o mých narozeninách nevěděl,“ říká Václav pragmaticky, zatímco jeho žena Simona pobíhá kolem a chystá na stůl bublaninu a domácí bezinkovou šťávu. Letní ráno v rodinné vile na Hanspaulce je téměř idylické – až na to úmorné vedro a Václavův nabitý diář, který mu nedovolí narozeninový den jen tak prolelkovat. Za chvíli vstupuje živě do rozhlasu a pak míří do Sokolova na představení. „A takhle je to u nás furt,“ komentuje manželovo tempo Simona.

Lidovky.cz: Dbáte doma na to, aby si oslavenec svůj narozeninový den užil?

Simona: Ale jo, narozeniny slavíme, uděláme si pokud možno hezkej den, zajdeme na večeři nebo klidně jenom na skleničku. Ale to se dneska bohužel nestane, Vašek má narozeniny pracovní. Ale dárek už dostal hned ráno.

Václav: Ano, dostal jsem svícen (důležitě se odmlčí).

Simona: Ale žádný svícen, to byla dekorativní svíčka. Já myslím ten krásnej náramek s lávovými kamínky. Počkej… Kde ho máš?

V: Pan fotograf mě přinutil si ho sundat. Ale upřímně – já kolikrát nevím, kolik mi je. Jak si to má člověk pamatovat? Vždyť se to furt mění...