Ten, co přivedl chlapy k plotně. „Čtyři miliony lidí koukaly, jak mi měkne máslo,“ chlubí se Těhotnej kuchař

„Uvaříme si rajskou omáčku, po který kojenci ztratěj sací reflex a přejdou na pevnou stravu,“ říká Jaroslav Vajgl ve svém videoreceptu na rajskou omáčku s hovězím a domácími knedlíky a slibuje, že jakmile jeho rajskou ochutnáte, už nebudete chtít jinou.

Vajgl, jehož stovky tisíc sledujících znají pod přezdívkou Těhotnej kuchař, dobyl za covidu českou internetovou gastro scénu a jeho popularita neklesá ani po třech letech.

Fanoušky si získává vtipnými neotřelými hláškami a krátkými srozumitelnými recepty, které přivedly ke sporáku i ty, kdo dřív nevařili, a poctivá česká klasika není s jeho pomocí už žádná věda.

Lidovky.cz: Jaké to je, být influencer?

Stalo se to samo, neplánoval jsem to. Vzhledem k tomu, že videa natáčím doma, se toho ale v mém životě zas tak moc nezměnilo. Je to prostě práce, kterou dělám rád, z pohodlí domova a kdy se mi chce.

Lidovky.cz: Poznávají vás lidé na ulici?

Ano, i na úřadech, v obchodech, při silničních kontrolách. Na přechodu na mě třeba jednou zatroubil vojenský konvoj. V tomhle směru to je jiné, velká životní změna ale ne.

Lidovky.cz: Takže vám procházejí pokuty?