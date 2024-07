Měli jsme tu papouška simulanta. Předstíral kašel, aby si vynutil pozornost, říká veterinářka Helena Vaidlová

Jaký pán, takový pes, praví jedno české rčení. Podle veterinářky Heleny Vaidlové platí stoprocentně. Někdy jí prý stačí zahlédnout majitele ve dveřích ordinace, a už ví, jakou diagnózu bude mít mazlíček. Chování lidí se totiž na zvířatech odráží.

„Jednomu páru jsem dokonce měla chuť doporučit, aby dali svého papouška někomu jinému. Nebo aby se rozešli,“ popisuje zvěrolékařka. Pták byl totiž ze svých lidí tak nešťastný, že se celý oškubal.

Na její klinice v Kralupech nad Vltavou najde pomoc celá řada zvířecích druhů – se svým týmem totiž léčí nejen psy a kočky, ale také plazy a ptáky. Ti se do její ordinace sjíždějí ze všech koutů republiky.

Papouškům a dravcům zachraňuje život i v pražské zoo, a to společně se svým manželem Antonínem, který má celou tamní ptačí expozici na starosti. Jako kurátor.

Na začátku to přitom vypadalo, že se bude Helena Vaidlová věnovat úplně jiným zvířatům. Své první zkušenosti totiž sbírala u slonů. Třeba jako stážistka v malajsijské rezervaci Kuala Gandah, kde nacházeli útočiště sloni odchycení na plantážích s olejnými palmami.

Lidovky.cz: Jak se chytá divoký slon?

Složitě. Potřebujete na to skupinu lidí, dva vycvičené slony a spoustu času. Nejméně dva dny. Pak taky nákladní auto. Do toho se slon, kterého lidé předtím vypátrali a uspali, naloží.

Samotný odchyt vypadá tak, že se divoké zvíře nastřelí uspávací puškou a připoutá ke stromu. To aby neuteklo. Poté se k němu vyseká cesta a na jejím konci se vykope jáma.

Do té najede vůz, do jehož nákladového prostoru se dovede omámený slon. Nasměrují ho tam dva vycvičení chobotnatci – jeden ho vede zleva, druhý zprava. A je hotovo. Pak už se může jet do rezervace, kde se divoký slon vypustí.

Lidovky.cz: Proč se vůbec sloni odchytávají?

Aby přežili. Malajsijská krajina už je celá rozparcelovaná, lesy postupně nahradily plantáže. Sloni už nemají kam jít. Mají taky hlad. Občas to vyřeší tím, že vběhnou na některou z plantáží a celou ji sežerou.

Taky ji podupou, takže po nich zbude doslova spoušť. Farmáři pak mají tendenci nebohé slony střílet. Aby se to nedělo, vymyslel stát speciální program, v rámci nějž se takoví sloni odchytávají a odvážejí do rezervace. Naštvaní farmáři zkrátka zavolají na speciální linku a tam si odchyt objednají. Stát je také coby majitele zplundrované plantáže odškodní.

Lidovky.cz: Jak často se stává, že akce dopadne tragicky – ať pro lidi nebo pro slony?