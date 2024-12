Herečka Vilma Cibulková dostala trest za řízení pod vlivem alkoholu

Herečka se v pondělí 23. prosince postavila před soudce Okresního soudu v Trnavě. Podle televize Markíza dostala podmíněný trest dva měsíce s podmíněným odkladem na dva roky. Během této doby musí vést řádný život.

Zaplatit musí i peněžitý trest tři tisíce eur, což je v přepočtu přes 75 tisíc korun. Pokud by nezaplatila, strávila by za mřížemi tři měsíce. Herečka má také zákaz řídit motorové vozidlo po dobu tří let.

Rozhodnutí je pravomocné. Možnosti podat stížnost se vzdala Cibulková i prokurátor.

Policejní hlídka v Trnavě přichytila českou herečku v neděli 22. prosince brzy ráno za volantem pod vlivem alkoholu. Podle informací Markízy nafoukala dvě promile. Cibulkovou okamžitě vzali do policejní cely.

Herečka už za sebou jednu autonehodu má. Bourala v roce 2011 po bouřlivém rozchodu s tehdejším manželem, hercem Miroslavem Etzlerem, který jí byl nevěrný s mladší kolegyní, herečkou Radkou Pavlovčinovou. Cibulková tehdy cestou z restaurace, kde byla posedět s přáteli, nabourala do betonového zátarasu.

Vilma Cibulková bojovala v minulosti se závislostí na alkoholu. V roce 2019 v jednom z rozhovorů uvedla, že toto období života je již za ní a dokáže o něm otevřeně mluvit.

„Ocitla jsem se kdysi v Praze v takzvané druhé pubertě. To znamená, že jsem si do života vnesla na několik let různé výstřelky a vysedávání v divadelních klubech. Cítili jsme se jako protestanti proti tehdejší vládě,“ popsala před pěti lety pro pořad Život ve hvězdách.

Alkohol dostal herečku v minulosti až do léčebny v Bohnicích. Pro vyhledání pomoci se tehdy rozhodla sama a dodnes to považuje za jeden z největších životních darů, které si dala. O tom, že ji dodnes provází pověst alkoholičky, ví.

„Provází mě jakési prokletí člověka, který je k sobě opravdu upřímný a je velmi otevřený i před veřejností. Proto si z toho nic nedělám. Ale občas mě mrzí, že místo toho, aby lidé kolikrát řekli: ‚Jé, to je fajn, že jsi se s tím porvala, já se s tím vším taky poperu a dokážu, že to v tom životě jde‘, tak bohužel... Dívají se na mě trochu jinak, ne jako na rváče,“ řekla Cibulková s tím, že si je vědoma i toho, že boj se závislostí ji bude provázet celý život.