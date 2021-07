Vytrvalec, co se nezastaví před nepřízní osudu. Létání se mu stalo osudným, tak začal pěstovat levanduli

Farmář z levandulové farmy Lavandia, Stanislav Bíza, se před žádnou překážkou nezastaví. Vozík, na který ho připoutal úraz, občas vymění za kolo na ruční pohon, elektronicky ovládané auto nebo traktor. Proč přišel s netradiční levandulí? A co ho z ní baví vyrábět?

Vyzvedává mě autem na nádraží, a i když jsme naše setkání pečlivě ladili podle předpovědí počasí, pleskne mi do čela první dešťová kapka. Po chvíli je z toho slušná průtrž mračen, ale to ještě netuším, že dramaticky zatažené nebe levandulovému poli dost sluší. Stanislava Bízu od dětství fascinovalo létání a koketování s paraglidingem se mu stalo osudným. Původní profesí automechanik vybudoval levandulovou farmu před sedmi lety. Že něco, co si vymyslel, nejde, slýchává často. Často taky dokáže, že je neznámá cesta průchozí.