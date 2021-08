Meghan Markle stačila během čtyř dekád vyšplhat do výšin, o kterých se nezdá ani těm nejfantastičtějším seriálovým hrdinkám. Drobná Američanka je přitom nejspíš teprve na začátku své „cesty“. Během dvou let zvládla okouzlit prince, nechala poslední skutečnou královnu, aby jí uspořádala pompézní svatbu, a zbořila všechny instagramové rekordy (s palácovým pozadím, které by dědičné příslušníky monarchie v životě nenapadlo použít).