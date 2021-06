Za svá zvířata bych dýchal. Beru je jako členy rodiny, své děti, říká ředitel Cirkusu Humberto

PROJEKT RESTART Z rozvolnění koronavirových restrikcí mají radost i zvířata v Cirkusu Humberto. Vystupování před lidmi jim obrovsky chybělo, říká Hynek Navrátil mladší, ředitel cirkusu.

Lidovky.cz: V řadě oborů vyvolal covid různé posuny, přinesl nové trendy. Co v oblasti cirkusu?

Trendy nemáme. Vždy jsem si vážil toho, že můžu vystupovat. Když se cirkus přesouvá a třeba prší nebo sněží, často u toho nadáváme. V květnu jsme byli v Pardubicích, takřka tři neděle propršelo. Stavěli jsme stan, všechno bylo mokré a najednou mi to vůbec nevadilo. I kdyby teď padala kolečka z nebe, je mi to jedno. Daleko víc si vážím toho, že můžeme vystupovat. Čekali jsme na to osm měsíců!

Lidovky.cz: Jak vypadal běžný den v cirkuse během koronakrize? Co bylo jinak oproti stavu před úderem covidu?

Nás první vlna pandemie zastihla na jihu Moravy. Když jsme postavili stan, přišli hygienici a řekli nám, že se nesmí konat kulturní akce. Měsíc jsme zůstali uvězněni v Brně. Vir jsme neznali, naivně jsme si mysleli, že je to chřipečka, která za čtrnáct dní přejde, a my budeme moct znovu vystupovat. Když se situace po měsíci zhoršovala, odjeli jsme k nám na statek do Staré Lysé na Nymbursku, kde máme cirkusové zimoviště.