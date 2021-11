Za totality voněl společenský tanec něčím zakázaným, vzpomíná Tatiana Drexler

Kromě jednoho byla Tatiana Drexler v porotě všech ročníků taneční show České televize StarDance... když hvězdy tančí. Ale zatímco na obrazovce je vždycky elegantně oblečená a dokonale nalíčená, v civilu působí tak nenápadně, že byste v ní tu nóbl porotkyni málem nepoznali.



Bývalá špičková závodní tanečnice je žena bystrá, energická a velmi emotivní. A taky neobyčejně milá a usměvavá, a to dokonce i v situaci, kdy má za sebou několikahodinovou cestu z Hannoveru, odkud na StarDance týden co týden dojíždí. A jak jsem tak poslouchala její měkkou slovenštinu, bylo to, jako když člověk nečekaně najde něco, co mu připomíná dětství. Ukázalo se, že máme mnohé společné vzpomínky – i já se narodila ještě v Československu. A tak mi třeba není vůbec divné, že když paní Tatiana v roce 1987 emigrovala do Německa a viděla tam na ulici pochodovat Bundeswehr, utíkala se schovat, protože se německých vojáků bála. Za totáče totiž, jakmile se ve filmu objevil německý voják, vždycky byl zlý.

Je sobota, za pár hodin začne přímý přenos StarDance, kde opět zasednete v porotě. Musí se porotce nějak připravovat? Chystáte si dopředu třeba vtipné hlášky?

Ne. Na vtipné hlášky teď máme Geňu, teda pana Genzera. On nám neuvěřitelně ulehčuje situaci. Protože Geňa co věta, to hláška, takže my se už ani nemusíme snažit být vtipní.