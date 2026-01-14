„Jeden z nejmilovanějších a nejvřeleji obdivovanějších britských herců posledních třiceti let,“ napsal k Rickmanově odchodu deník The Guardian.
Filmový a divadelní herec byl obdivován napříč generacemi, tu nejmladší si získal rolí profesora Snapea ve filmové sérii o Harry Potterovi. Poprvé na sebe Rickman výrazně upozornil hitem 80. let Smrtonosná past. Role Hanse Grubera přinesla Rickmanovi nové možnosti, ale také ho předurčila pro záporné role. Dalšího známého „padoucha“ si Rickman zahrál jako protivník Kevina Costnera. Za roli šerifa z Nottinghamu ve filmu Robin Hood: král zbojníků byl oceněn britskou filmovou cenou Bafta.
Rickman se objevil v řadě známých i méně známých filmů, zahrál si po boku významných hereček jako Emma Thompson, Kate Winslet a dalších. S oběma jmenovanými se setkal několikrát - s Emmou Thompson to bylo například ve filmu Zimní host (1997), který sám režíroval, a ve slavné romantické komedii Láska nebeská, která se stala mezinárodním vánočním hitem (2003).
S Kate Winslet se potkal poprvé, když jí bylo pouhých devatenáct ve filmu podle románu Jane Austenové Rozum a cit (1995); podruhé to bylo ve filmu Králova zahradnice (2014), který také režíroval. Film v roce 2015 uvedl v Praze na filmovém festivalu Febiofest.
|
Králova zahradnice. Ten příběh si mě sám vybral, říká Rickman
K jeho dalším zajímavým rolím patří Parfém: Příběh vraha, Komorník, Neobvyklé dobrodružství, Sněhový dort, Rasputin nebo již zmíněná série o Harry Potterovi.
Rickman, který miloval i divadlo a v Británii patřil k nejoblíbenějším hercům posledních 30 let, stále měnil svůj vzhled, role i filmové žánry. Hrál v takřka pětatřiceti celovečerních filmech a stal se jedním z nejlepších britských herců současnosti.
Kromě Bafty obdržel Rickman hned několik ocenění včetně Zlatého Glóbu nebo Emmy.
|
Cenu Kristián převzali na Febiofestu Annaud, Rickman a Novaková
Rickman byl kromě filmu také oblíbeným divadelním hercem. Byl členem Royal Shakespeare Company a za jeden z jeho prvních nejoslnivějších výkonů je považována role ve Valmontovi v roce 1986, kde si zahrál hlavní roli osudového svůdníka.
Rickman byl ženatý, svou manželku Rimu Hortonovou potkal v roce 1965, vzali se ale až v roce 2012.
Nejvýznamnější Rickmanovy filmy
2016: Alenka v říši divů: Za zrcadlem
2014: Králova zahradnice (i režie)
2001 - 2011: série Harry Potter
2010: Alenka v říši divů
2007: Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street
2006: Parfém: Příběh vraha
2003: Láska nebeská
2001: Dohola
1995: Rozum a cit
1991: Robin Hood: Král zbojníků
1988: Smrtonosná past