Love for Sale je důstojným závěrem Bennettovy kariéry, Lady Gaga opět potvrzuje svoji výjimečnost

Je namístě připomenout jednu mimořádnou okolnost. Totiž věk mužské poloviny dua. Tony Bennett letos v srpnu oslavil krásné pětadevadesátiny. S novým albem se tak vepsal do Guinnessovy knihy rekordů coby nejstarší interpret, který vydal nahrávku s novým materiálem. Tedy, v tomto případě samozřejmě nemluvíme o zcela čerstvých písních, nýbrž jejich nových verzích.

„Coleporterovek“, jak se běžně říká písním Colea Portera, nazpíval za svoji kariéru Bennett spoustu, ostatně jedna z nich, Anything Goes, otevírala v roce 2014 první společné album zpěváka s jeho o šedesát(!) let mladší uměleckou partnerkou Cheek To Cheek.



V rámci autorů takzvaného Velkého amerického zpěvníku má Cole Porter (1891–1964) výsadní postavení. Jako jeden z nemnoha si psal hudbu i texty, byl opravdovým „písničkářem“, jeho písně zněly v broadwayských muzikálech, byly dobovými popovými hity swingové doby, staly se z nich jazzové standardy, které doznaly stovek a možná tisíců zpracování. Tematická alba s písněmi Colea Portera natočili největší zpěváci jazzu, swingu i popu, jako Frank Sinatra, Ella Fitzgeraldová nebo Dionne Warwicková.

Do jeho zpěvníku sáhli ale také třeba David Byrne, Annie Lennoxová, Alanis Morissetteová nebo Elvis Costello. Na motivy Porterova života vznikl filmový muzikál De-Lovely s Kevinem Klinem v hlavní roli a krásný pomníček postavil Porterovi také Woody Allen ve své Půlnoci v Paříži. Není tedy divu, že si Lady Gaga a Tony Bennett vybrali právě tohoto skvělého autora, který měl skutečně mimořádně nosné melodické nápady a mnoho jeho písní patří mezi vůbec největší světové evergreeny.



Pořád mu to swinguje

Jedním takovým album začíná, It’s De-Lovely, písní, která dala název zmíněnému filmovému životopisu. Album předchází pověst Bennettovy labutí písně. Zpěvák je prý sice ve fyzicky dobré kondici, kvůli pokročilé Alzheimerově chorobě ale musí touto deskou kariéru ukončit. Taková informace, navíc s připočtením zpěvákova věku (nahrávalo se v letech 2018 až 2020), rozhodně posluchači na důvěře nepřidá.

Úvodní verše písně patří zpěvačce, která už tady opět potvrzuje svoji výjimečnost, chápání žánru a na rozdíl od minulého alba s Bennettem také oproštění od manýr současného popu. Pak se píseň rozjede do swingu, nastupuje Tony Bennett a posluchač nestačí zírat, jak to starému pánovi pořád krásně frázuje, swinguje, samozřejmě intonuje. Jistěže nepředvádí žádné ekvilibristiky, ale jeho zpěv je prostě při všech okolnostech projektu více než důstojný, není třeba si neustále připomínat zpěvákův věk a zásluhy. Perfektní výkon orchestru i jeho sólistů (saxofonisté, trumpetisté, vynikající kytarista) není v této špičkové produkci vlastně asi potřeba zdůrazňovat.



Tony Bennett & Lady Gaga: Love For Sale Vyd. Universal

Producent Dae Bennett

Řečené platí nejen pro první píseň, ale i pro celé album, na kterém najdeme řadu dalších zvěčnělých Porterových písní, mezi jinými Night And Day, I’ve Got You Under My Skin nebo I Get a Kick Out of You. Kromě songů, ve kterých oba interpreti dokazují vzájemné vyladění, si každý také dopřál dvou sólových čísel.

Je-li toto skutečně tečka za kariérou Tonyho Bennetta, odchází alespoň pěvecky na vrcholu sil.