Netvrdím, že změním svět sama. Česko ale změnit můžeme, říká expertka na sexualizované a domácí násilí

Při vstupu do advokátní kanceláře AK Hrdá vás přivítá lehce ironická rohožka. „Welcome to the dark side,“ křičí nápis za doprovodu ilustrace z filmu Star Wars. Po několika vteřinách s její majitelkou, advokátkou Lucií Hrdou, zjistíte, že lehká dávka humoru a provokace je místním koloritem.

„Jsem velká sci-fistka,“ osvětluje Lucie Hrdá, kterou jste měli možnost zaznamenat například ve spojitosti s kauzou Feri nebo Cimický, ve své kanceláři s krásným výhledem na pražské hlavní nádraží.

Praxe, kterou tu už od roku 2009 vede, je jedinou advokátní kanceláří v České republice, která se specializuje na domácí a sexualizované násilí nebo stalking. „Není to dobře placená práce. My to doháníme na kauzách z rodinného práva,“ říká Lucie Hrdá, jež se ke svému ústřednímu tématu dostala skrze dlouholetou praxi v Bílém kruhu bezpečí, který pomáhá obětem kriminality a domácího násilí.

Právě tam započala její snaha změnit systém trestního řízení a trestání pachatelů nejen domácího násilí, ale zejména znásilnění. Těch u nás podle odhadů proběhne ročně na 12 tisíc, pouze pět procent z nich však jejich oběti nahlásí. V polovině souzených případů pak odchází pachatel s podmínkou. U domácího násilí jsou to dokonce tři čtvrtiny.

„Netvrdím, že změním svět sama. Českou republiku ale změnit můžeme,“ myslí si právnička, jež o tématu pravidelně přednáší, a to nejen soudcům. I proto minulý rok spoluzaložila neziskovou organizaci Bez trestu, jež se snaží poukázat na nízké nebo zcela absentující tresty, ale také na zažité předsudky ve společnosti a u soudu. Na Doniu tato organizace vybrala téměř milion korun, v létě minulého roku zastavila pochodem za spravedlivé tresty dopravu v Praze. Reakce veřejnosti? Vděčnost, podpora, obdiv, ale i mnoho „hejtů“.

Proč o sobě na Twitteru říkáte, že jste ošklivá, zlá feministka?

To mi totiž občas píšou do podání protistrany. Na Twitteru si v podstatě dělám takovou sbírku toho, co o mně kdo tímhle způsobem řekl. Taky o mně třeba napsali, že jsem oportunistka, feministická hysterka a tak dále.