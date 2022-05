Jediná Češka, který umí proměnit kus dřeva v elektrickou kytaru. Nelíbí se mi ty špičaté, říká

Osmadvacetiletá Lucie Přichystalová je obdařena mnoha uměleckými talenty. Věnovala se grafice, fotila – a jako patrně jediná žena v republice umí proměnit kus dřeva v luxusní elektrickou kytaru. Jak se k neobvyklému povolání na pomezí umění a fyzicky náročného řemesla dostala a jak se mamince pětileté dcery žije ve světě obecně považovaném za výlučně pánský klub? A kdy při procesu tvorby zažívá opravdové blaho?

Vzpomínáte si na okamžik, kdy jste poprvé v životě zaznamenala existenci kytary jako nástroje?

Ve druhé třídě na letním táboře. Tam jsem poprvé slyšela hrát kytaru u táboráku. To se mi líbilo natolik, že jsem pak doma uprosila rodiče, abych mohla chodit do zušky. A od té doby to se mnou šlo z kopce...

Ve třinácti jsem si koupila první elektrickou kytaru – s vyhlídkou na to, že budu mít punkovou kapelu.

Potřebujete dnes k tomu, aby se vám hudba líbila, přítomnost zvuku kytary?

Rozhodně ne, bere mě i spousta čistě elektronických věcí. Nepreferuji žádný žánr, hudba mě prostě musí něčím zaujmout.