Na Západě už stárnoucí tělo přestává být tabuizované, říká hraběnka Marie Kinsky

Hlavní část festivalu, která letos proběhne ve dnech 13. až 16. července, se totiž koná na zámku Žďár nad Sázavou, který rodina Kinských spravuje. Taneční umění se tak snoubí s barokní architekturou, pod niž se podepsal i proslulý Jan Blažej Santini.

Lidovky.cz: Umí tančit každý?

Tanec propojuje pohyb a představivost. Pokud se můžeme pohybovat a máme fantazii, tak ano, každý umí tančit a každý se může z tance radovat. Často slýchám: Neumím tancovat, já nemůžu… Ale není to pravda. Mám úžasné zážitky například s handicapovanými lidmi, kteří tančili pouze rukama nebo očima.

Lidovky.cz: Co máte na tanci ráda?

Tanec pro mě není cíl, výsledek, ale prostředek k pochopení lidí a kultury, ze které pocházejí. Tanec sahá k našim kořenům a spojuje nás. Díky němu můžeme lidem porozumět i beze slov. V tanečním prostředí spolupracují umělci z celého světa, dorozumívají se tělem a velice rychle se na sebe dokážou naladit. V rámci festivalu zapojujeme různé skupiny lidí z řad široké veřejnosti. Loni jsme spolupracovali ve firemních prostorách s manažery a oni nechápali, s jakou rychlostí realizujeme evropské projekty. My měli za měsíc hotovo něco, co by jim běžně vzalo několik měsíců. A to vše díky komunikaci skrze tanec.

Lidovky.cz: Jak spolupráce s netanečníky probíhá?

Práce s místními komunitami je součástí každého ročníku a festival si bez ní už neumíme představit. Je to velká radost a všem zúčastněným přináší spoustu energie. Spolupracujeme se seniory, s romskou komunitou, pěveckým sborem, pedagogy základních škol, dětmi... Veřejnost zapojujeme do uměleckých projektů se sociálním přesahem, které lidem dávají prostor se realizovat, poznat sami sebe i druhé. Snažíme se zkrátka jednotlivé komunity propojovat.