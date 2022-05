Z tréninku jsem odešel se třemi zlomenými žebry, říká Marpo před ostře sledovaným soubojem s Vémolou

Už v sobotu večer bude potřetí stát před vyprodanou O2 arenou. Podruhé nikoliv coby hudebník, ale jako zápasník. V ostře sledovaném boxerském souboji vypsaném organizací Oktagon na šest tříminutových kol nastoupí raper Marpo proti domácí MMA hvězdě Karlosi Vémolovi.

Když coby malý kluk přečetl svoji první knížku Dobrodružství Marka Pola, asi nečekal, na jak dobrodružnou životní výpravu se vydá on sám. Ve třinácti začal Otakar Petřina rapovat, následně stihl vydat tři neoficiální CD v angličtině. Ve dvaceti debutoval, už coby Marpo, s albem Původ umění.

„Přezdívku mi vymyslel můj nejstarší kamarád z dětství. Když jsem začal s rapem, hledali jsme něco trefného a nechtěli rapovou klasiku ve stylu Killer a podobně. Kámoš nahodil, že bych si mohl říkat Marpo podle Marka Pola. A já si řekl, proč ne?“ říká dnes sedmatřicetiletý otec dvou dětí, který 19. května 2018 poprvé vyprodal pražskou O2 arenu. Tehdy se mu to povedlo jako vůbec prvnímu raperovi. Sedm měsíců nato v ní stanul poprvé jako boxer, když porazil v šestikolovém duelu slovenského hudebníka Rytmuse. Nyní, přesně čtyři roky poté, bude největší multifunkční hala v Česku bouřit znovu. Tentokrát se Marpo postaví Karlosi Vémolovi.

Před třemi lety jste po duelu s Rytmusem říkal, že jste hlavně hudebník a teprve potom bojovník. Skoro to vypadá, že se situace otočila.

Hodně se otočila. Během té doby jsem udělal dvě desky, ale nebyly přijaté tak, jak jsem očekával. Všichni kolem mě mi říkali, že jsem nejlepší raper u nás, a ty dvě desky… Prostě jsem čekal, že ohlasy budou větší. Ale chápu, že pro současnou generaci už jsem starší. Mám hudbu postavenou na životních příbězích, mladí dneska chtějí slyšet rap o trávě, ženských a podobně. A já mám teď teprve druhou životní partnerku, v tomto ohledu jsem toho moc nezažil. Drogy neberu a ano, vydělávám peníze, ale je mi skoro čtyřicet, takže moje životní příběhy jsou trochu jiné. Do obou desek jsem dal spoustu energie a výsledný ohlas mě zklamal. Do toho covid, musel jsem zrušit koncert v Edenu, do kterého jsem skrze reklamu zahučel za půl milionu... prostě jsem brutálně vyhořel. Přítelkyně mi byla velkou oporou, říkala mi, že si musím najít cíl, že musím jít dál.