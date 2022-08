Maryša se nerozhoduje úplně svobodně, proto je hra dodnes aktuální, říká herečka Pavla Gajdošíková

Její jméno zaznamenala většina z nás až ve chvíli, když letos přebírala Českého lva za hlavní roli ve filmu Chyby. Jednalo se o její první celovečerní snímek. Herečka původem z Moravy má ale za sebou dlouhou divadelní kariéru.

Na první pohled působí Pavla Gajdošíková jako nenápadná dívka – jistě i díky drobné postavě, na kterou během rozhovoru několikrát narazíme, třeba když zmiňuje, že mohla na jevišti dlouho ztvár-ňovat dětské role. Když se rozhovoří, otevírá se ale před námi těžko uvěřitelné bezmála dvacetiletí, které už tráví na prknech, a také hudební dráha, jež kdysi začala hrou na cimbál a přes účinkování ve folkových i rockových kapelách pokračuje dodnes. Herečka, která nedávno přesídlila z rodné Moravy do Prahy, to v hlavním městě kvůli koronavirové době ještě nestačila pořádně prozkoumat. Těší se tu na nové příležitosti a šance. Autorizace rozhovoru pak probíhala po trase Praha–Bali, kam se neohroženě pustila za dobrodružstvím.

Dlouho vás nikdo příliš neznal. A najednou hlavní role ve filmu Chyby – a hned Český lev. Bylo to opravdu tak najednou? Nebo vás dřív jen nebylo vidět?

Co se týká velkých filmových příležitostí, tahle byla první. Předtím jsem měla jen pár epizodních rolí v seriálech jako Zkáza Dejvického divadla, Specialisté a podobně. Na Chyby jsem dělala casting a pak pozvala režiséra Jana Prušinovského na představení Maryša Divadla Petra Bezruče, když jsme hostovali v Praze. Já jsem ale už předtím dlouho hrála v divadle, u Bezručů jsem byla deset let a měla jsem za sebou dost inscenací. Takže herectví jsem se věnovala.