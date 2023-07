U filmu si musíte své místo na slunci vydřít, říká česká maskérka nominovaná na Oscara

Na červeném koberci v Dolby Theatre zářila v na míru ušité růžové róbě od Liběny Rochové. Make-up si dělala sama, o účes se jí postarala místní hairstylistka.

„S tím drdolem jsem sice nebyla úplně spokojená, ale sama jsem si vlasy udělat nemohla,“ směje se filmová maskérka Linda Eisenhamerová při vzpomínce na březnové udílení Cen Akademie v Los Angeles. Gestem naznačuje, jak těžké je na své vlastní hlavě vytvořit reprezentativní výsledek.

Do Hollywoodu jela se svou německou kolegyní Heike Merker. Bojovaly tam o Oscara za masky pro válečný film z produkce streamovací platformy Netflix Na západní frontě klid od režiséra Edwarda Bergera, na jehož podobě se podílela i česká produkční firma Sirena Film.

Linda Eisenhamerová s kolegyní nakonec sošku nedostaly. Radost z nominace, která je sama o sobě v českém kontextu mimořádným úspěchem, jí to ale rozhodně nebere. „Ty další čtyři nominované filmy byly perfektní. Velryba to vyhrála po právu. Já osobně bych jednoho Oscara dala i Elvisovi. My, tedy na Západní frontě klid, jsme se v mém vlastním žebříčku umístili společně s Batmanem na děleném třetím místě,“ říká otevřeně.