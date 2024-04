Začátkem letošního března pobíhal medvěd ulicemi Liptovského Mikuláše. Než se ho podařilo z třicetitisícového města vyhnat, zranil pět lidí. To je jen jeden z příkladů přímých střetů slovenských medvědů s lidmi.

V červenci roku 2021 sedmapadesátiletý muž zraněním způsobeným šelmou dokonce podlehl. Na Slovensku předtím podobnou tragédii nezažili dlouhých sto let. Co se to s tamějšími medvědy děje?