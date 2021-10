Menstruace jako zátěž pro životní prostředí. V čem jsou kalíšky lepší než vložky a tampony?

Lidovky.cz: Menstruace je ve společnosti stále tak trochu tabu. Přesto by měla být jedním z nejdiskutovanějších témat co se ekologie týče. Máte představu kolik vložek - tedy plastového odpadu vyprodukuje jedna žena za celý svůj život?

Uvádí se, že v průměru jedna žena vyprodukuje 10 tisíc tamponů nebo vložek za život. Je to obrovské číslo a zátěž pro životní prostředí. V souvislosti s pohodlím při menstruaci jsou ale ženy mnohem méně nakloněny tomu, aby dělaly jakékoliv kompromisy. Pokud tedy nezjistí, že jim jiná hygienická pomůcka mnohem lépe vyhovuje a poskytuje jim dostatečný pocit jistoty, nebudou měnit „jen“ kvůli ekologii. Ono ale mnoho moderních pomůcek opravdu je pohodlnějších i zdravotně příznivějších – jde jen o to je vyzkoušet. A v tomto ženy mnohem více dají na doporučení kamarádky než na jakoukoliv reklamu.

Lidovky.cz: Jako první jste do Česka přivezla menstruační kalíšek. Kde jste ho objevila a čím vás zaujal?

Objevila ho kamarádka v Anglii a přivezla nám ho vyzkoušet – mě a mojí spolužačce z vysoké školy Magdě Herové. Obě jsme byly nadšené pohodlím, které poskytoval. Tehdy jsme hodně cestovaly, sportovaly a menstruaci jsme vnímaly trochu jako problém. S kalíškem jsme zjistily, že problém není v naší menstruaci, ale jen v tom, že jsme neměly vhodnou pomůcku. S menstruačním kalíškem jsem už neřešila posouvání menstruace ani nerušila žádné naplánované akce. Ani ne po roce osobního seznamování jsme ho do Čech začaly dovážet.

Lidovky.cz: V poslední době se začalo hovořit také o tom, že ne všechny ženy a dívky mají prostředky na to, aby si mohly dovolit menstruační potřeby. Narazila jste na toto téma během doby, kdy se tématu věnujete?

Tématu menstruace se věnuji téměř 15 let, takže samozřejmě ano. Oslovily mne různé organizace, azylové domy a tak dále. Nejčastěji měli zájem o ukázkové produkty zdarma. Menstruační kalíšky jsou pro ženy s omezenými finančními prostředky výhodné i nevýhodné zároveň. Pokud žena koupí ten správný kalíšek – sedí jí a funguje – pak ušetří hodně peněz. Pokud se ale netrefí do správné velikosti, jsou to vyhozené peníze. A výběr menstruačního kalíšku je ze všech výběrů hygienických potřeb nejvíce náročný – je potřeba si o tom něco přečíst a nevybírat jen podle reklamy.

Jako ve Skotsku to tady není

Lidovky.cz: Na některých místech už nabízejí menstruační pomůcky na školách zdarma. Myslíte si, že to je cesta?

Nabídka jednorázových menstruačních potřeb je i u nás celkem běžná – na některých školách, v kavárnách, hotelech, … Je to vždy na provozovateli, není to nijak plošně řízené jako třeba ve Skotsku, ale děje se to. Myslím, že to dobře funguje. Stát by se naopak mohl postarat o to, aby byl dostatek kvalitních hygienických potřeb v neziskových organizacích a potravinové bance, které je pak dále distribuují ženám, které je opravdu potřebují. To se děje již teď, ale organizace se často potýkají s nedostatkem potřeb. V neposlední řadě by bylo pěkné, kdyby došlo na slibované snížení sazby DPH na menstruační potřeby. Patříme k nemnoha státům, které ignorovaly doporučení EU a DPH nesnížily.

Lidovky.cz: Co by podle vás měly matky naučit o menstruaci své dcery?

Že každá žena má menstruaci trochu jinou a je to tak správné. Že se během cyklu mění nálady a touhy ženy a že je potřeba to s pochopením přijímat. Že se během života může všechno měnit a že pokud nám něco vyhovuje dnes, můžeme to klidně změnit, až nám to už vyhovovat nebude.

Co se týká praktických věcí, tak z mojí zkušenosti (mám jedenáctiletou dceru a malého syna) je nejlepší s dětmi mluvit o těchto věcech v době, kdy se na to ptají. Samozřejmě úměrně věku. Chtít dětem vysvětlovat tyto věci v pubertě, kdy se už přirozeně stydí, je chyba. Už to od nás nebudou chtít slyšet a riskujeme, že někde získají zavádějící informace. Pokud už v této fázi jste, zkuste koupit alespoň nějaké vhodné knihy, možná je puberťáci budou ochotni přečíst, ideální jsou ilustrované publikace, doporučit mohu Téměř tajný průvodce dospíváním. Pokud s nimi budete mluvit, mluvte o sobě, o svých zkušenostech – na poučování už je prostě pozdě.

Pokud má žena bolestivou menstruaci a vše s menstruací spojené je pro ni nepříjemné, je lépe to dceři narovinu říci. Zároveň bych ale přidala informaci, že mnoho žen to má jinak a že by si matka přála, aby to dcera mohla prožívat jinak než ona sama. A prosím mluvte o menstruaci i se syny. Protože to rozhodně je i jejich věc. Pokud jednou budou mít partnerku a pokud se budou například v práci setkávat se ženami, pak se jim budou znalosti nabyté v mládí určitě hodit.

Ilona Bittnerová Vystudovala na MFF a PřF UK obor učitelství a několik let se věnovala rozvojovému vzdělávání. Před 15 lety pro české ženy objevila a začala dovážet menstruační kalíšek. Založila blog kalisek.cz, v současné době provozuje obchod Maluna, který se zaměřuje na potřeby a pomůcky pro ženy. V roce 2018 založila šicí dílnu, kde zaměstnává maminky s malými dětmi. Je vášnivou cestovatelkou a také průvodkyní po Tanzánii a Albánii.



Lidovky.cz: Ve svém obchodě prodáváte menstruační kalhotky jako alternativu k běžným menstruačním pomůckám. V čem vidíte jejich největší přidanou hodnotu?

Je jednoduché si vybrat a vyzkoušet je. Velikost snadno určíte podle velikostních tabulek na internetu nebo si můžete přijít kalhotky vyzkoušet k nám do obchodu. Typ kalhotek zvolíte podle síly své menstruace. Když si nejste jista, vezmete ty na silnější menstruaci. Kalhotky jsou skvělou pomůckou pro ženy, které nemohou nebo nechtějí používat pomůcky, které se zavádí dovnitř. Jsou ideální pomůckou pro mladé dívky. Použití je jednoduché, bezpečné a pohodlné. Při hodně silné menstruaci je možné je kombinovat s další menstruační pomůckou. A protože už nějaký ten pátek nepereme na valše, ani údržba není příliš složitá.

Existují už dokonce i menstruační plavky. Světový lídr v menstruačním prádle – australská značka Modibodi – s nimi přišla už v roce 2017, letos jsme je první rok nabízeli i u nás. Byl o ně obrovský zájem. Jsou vhodné pro slabší menstruaci jako samostatná pomůcka na koupání, při silnější menstruaci je vhodnější je použít jako pojistku ke kalíšku nebo tamponu. Opět je to ideální pomůcka pro mladé dívky.

Lidovky.cz: Co vám vydrží déle? Kalíšek či kalhotky?

Co se týká životnosti, pak určitě trvanlivější je kalíšek. Navíc kalhotek je potřeba zakoupit větší množství – to záleží na síle menstruace i na četnosti praní. Co do četnosti výměny to nelze jednoznačně říci. Existují kalíšky i kalhotky s velkou kapacitou. Ale například ženy, které mají úzkou pochvu, musí mít i malý kalíšek. A malý kalíšek nemůže mít velký objem. Pokud má taková žena hodně silnou menstruaci, budou pro ni možná vhodné právě menstruační kalhotky s velkou kapacitou.

Nejlepší je vyzkoušet různé pomůcky a pak používat ty, které mi zrovna vyhovují. Já osobně jiné pomůcky používám v létě a jiné v chladnějším období. A střídám je i během jedné menstruace. Dřív jsem jezdila hodně na kajaku a to jsem nedala dopustit na menstruační kalíšek. Teď se věnuji jízdě na koni a tam mi naopak vyhovují menstruační kalhotky.

Lidovky.cz: Další novinkou, tedy ne v pravém slova smyslu, jsou látkové vložky. Z čeho se vyrábí a jak dlouho vydrží?

Moderní látkové vložky jsou na trhu déle než menstruační kalíšky. Začaly se vyrábět ze stejných funkčních materiálů jako látkové plenky pro děti. Jde o prodyšné, ale nepropustné materiály. A jedná se samozřejmě o podobné textilie jako jsou použity i u menstruačních kalhotek. Látkové vložky je možné koupit v mnoha velikostech a tvarech. Jsou velmi pohodlné (opět – kdo nevyzkoušel, neuvěří), jejich údržba je díky automatickým pračkám snadná a hlavně dle toho, v čem pereme, jsou zdravotně nezávadné.

Vhodně zvolená menstruační pomůcka nám totiž může pomoci od chronických zdravotních problémů jako jsou bolesti při menstruaci, vracející se mykózy, záněty či problémy s močovými cestami. Jednorázové potřeby často obsahují chemický koktejl, který negativně ovlivňuje ženské lůno a každý měsíc zhoršuje problém, který třeba primárně vznikl díky něčemu jinému. Tampon je tvrdý předmět v pochvě a tlak, který vyvíjí na citlivou sliznici, může být původcem bolestí.

Pokud na jakékoliv problémy trpíte, vyměňte na několik cyklů hygienické potřeby, které používáte, za jiné. Třeba i jen za jednorázové vložky z bio bavlny. A uvidíte, zda dojde ke změně. V neposlední řadě je důležité i to, v čem perete spodní prádlo a zda nosíte spodní prádlo z bavlny či z polyesteru.