Odvržená múza. Balenciaga ukončila spolupráci s Kanyem Westem kvůli jeho kontroverzním výrokům

West byl věrným propagátorem značky. Veškeré šokující módní výstřelky měl z dílny Balenciaga jako první. Slavné gumové holínky nebo kuklu vlastnil dřív, než se objevily na pultech, a ještě na začátku října byl Kanye jedním z modelů na přehlídce Balenciaga.

Na oplátku Demna umělecky vedl Westovo hudební turné a za velké pozornosti doprovodil jeho bývalou ženu Kim Kardashian na Met Gala. (O čemž Čekstajl samozřejmě informoval.) Bylo to ideální spojení. West dal domu Balenciaga mediální pozornost, značka zase umělce přijala na poli luxusní módy. Dohromady tvořili nepřehlédnutelnou virální dvojici.

Kim Kardashianová na Met Gala (New York, 13. září 2021)

O bezvadnou spolupráci ale šlo jen do doby, než West pronesl řadu kontroverzních výroků. Umělec Kanye totiž na nedávném týdnu módy v Paříži uvedl svou vlastní módní kolekci nesourodým projevem, v němž se opřel do všech, kteří haní kvalitu jeho oblečení. Značka Gap, s níž nedávno rozvázal spolupráci, prý nepochopila jeho vizi a veřejně si postěžoval, jak je nepříjemné, když o něm všichni mluví jako o šílenci.

Na Westův postoj – kdo nejde se mnou, jde proti mně – je veřejnost už zvyklá. Přítomné ale zaskočilo umělcovo tričko s nápisem White Lives Matter, což je provokativní fráze radikálních a rasistických skupin reagujících na hnutí Black Lives Matter. Po Westově proslovu se několik přítomných sebralo a odešlo, jiní jeho chování označili za nepřijatelné. West ale páchal další škody, když poté na síti Twitter prohlásil, že „rozpoutá ‚death con 3‘ na Židech“ – tedy zvýšenou připravenost amerických ozbrojených sil.

Následovala Westova veřejná kritika i dočasné zablokování jeho účtů na sociálních sítích. A co na to Balenciaga? Po několikadenním přešlapování přišlo to, na co všichni čekali. Zástupci značky se od Westa distancovali a uvedli, že dům „už nemá žádný vztah ani plány na budoucí projekty s tímto umělcem“.

Trpělivost včera došla i sportovnímu gigantovi Adidas, který s okamžitou platností přestává vyrábět produkty podle Westových návrhů. Končí tak jedna z nejznámějších a nejúspěšnějších spoluprací mezi umělcem a módní značkou.

Nepřipomíná vám to něco? Jen vzpomeňme na návrháře Johna Galliana, který v roce 1996 nastoupil do vedení domu Dior. Britský designér byl tehdy považován za jednoho z největších talentů posledních dvaceti let. Galliano byl bezkonkurenčně technicky nadaný a jeho návrhy, jako šaty s novinovým potiskem, šly na dračku. Tedy do roku 2011, kdy na jednom večírku prohlásil, že „miluje Hitlera“, a dvě přítomné osoby „poslal“ do plynu. Tehdy to byl Gallianův konec. Dior návrháře ihned vyhodil, ten kvůli podněcování k rasové nenávisti skončil ve Francii před soudem.

Návrhář na pár let zmizel a podstoupil protialkoholní léčbu. Vrátil se v roce 2014, kdy byl jmenován kreativním ředitelem domu Maison Margiela, který úspěšně vede dodnes. Skandální láska k Hitlerovi se s ním potáhne navždy, ovšem Galliano za ta léta projevil několikrát lítost a za své výroky se veřejně omluvil. Bude toho schopen i pan West?