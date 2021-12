Fialový životabudič. Barvou roku se stala Very Peri. Proč by vás to mělo zajímat?

Proč by vás jmenování nějaké barvy mělo zajímat? Třeba proto, že experti americké firmy dávají už přes dvacet let rok co rok hlavy dohromady, aby na základě společenského a ekonomického dění určili odstín, v němž se ponesou naše životy následujících dvanáct měsíců. Svůj poslední výzkum započali loni na jaře a z bádání v designových trendech, sportu, náladě mezi lidmi, z toho, jak a kde trávíme čas, odborníci usoudili, že lidstvo potřebuje vzpruhu.

A dali nám Very Peri – barvu uklidňující, optimistickou, plnou kreativity a kuráže, s níž nás prý čekají světlé zítřky a kopa štěstí. Inspirací k hledání toho správného barevného čtverečku jim byla nejen pandemie a izolace lidských bytostí, ale i virtuální prostředí, které se pro nás během lockdownů stalo místem setkávání, nakupování, práce a tvoření.

Fialovo namodralá barva roku má prý stejný dezén jako aktuálně velmi populární online hry, kterým se ve volných chvílích oddává generace Z, tedy mladší pětadvaceti let. Pantone jednoduše nepočítá s nikým, kdo má k fialové odpor. Tato světle violková nám má prý nabídnout novou vizi naší budoucnosti i šanci přepsat své životy, které se za poslední rok dostaly do profesní či osobní krize. Zda ji aplikujeme v šatníku, manikúře, líčení či snad v účesu, je už jen na nás.

Módní domy jako Lanvin či Louis Vuitton o popularitě tohoto fialového životabudiče zřejmě vědí již nějakou dobu a Very Peri použili ve svých kolekcích určených pro příští rok. A ačkoliv zvolený pudrový odstín působí nenápadně, návrháři mu propůjčující dramatické fazony. Dům Valentino pro něj navrhl klobouky s peřím, které se při chůzi vlní, jako by dotyčná měla na hlavě medúzu, jiní z něj vytvořili bohaté tylové kápě či minišaty krátké tak, že není radno se v nich předklánět.

Pokud se vám ale zdá, že jste Very Peri už přece jen někde viděli, možná vám stejně jako Čekstajlu připomíná barvu roku 2018, kdy Pantone představilo Ultra Violet. Jen o něco tmavší fialový odstín inspirovaný noční oblohou byl tehdy označen za barvu experimentu, měla nám v přehnaně stimulovaném světě nabídnout útočiště a vybídnout k meditaci. To že byl následující rok v Číně identifikován covid-19, který nás všechny uvrhl do izolace a přinutil ke zpomalení, působí, jako by experti z Pantone vlastnili křišťálovou kouli.

Firma známá pro svůj systém barev, který využívají malíři, grafici nebo výrobci plastů po celém světě, spolehlivě odhaduje, jak si zútulníme naše domovy, jakými texturami a materiály se obklopíme, co budeme jíst a jaké destinace si zvolíme k cestování. Jen si zkuste na „dynamickou modř fialového odstínu“ vzpomenout, až budete příště na lovu nového vlněného svetru či si jen pořizovat další vonný stromeček do auta. Jakou asi bude mít barvu?