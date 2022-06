Svobodu bradavkám! Intimní části těla se z žertovných zástěr přesunuly na běžné oděvy i velké večerní róby

Falešnou nahotu zkouší i jiní – třeba tradiční francouzský dům Balmain, který ji zařadil do své kolekce pro nadcházející podzim a zimu, či odvážná mladá návrhářka Sinead Gorey z britského království. Do oblečení s hanbatým vzorem se neváhala obléknout ani zpěvačka Miley Cyrus, modelka Bella Hadid nebo herečka Maisie Williams. A nedivme se ničemu! Vždyť nahota vládne internetu, kde odhalení trochy holé kůže je zárukou sledovanosti. Jenomže teď chce zřejmě pohltit i ulice! Stačí tedy jen odpočítávat, kdy si hanbatých potisků všimnou i oděvní řetězce a dostanou trend druhé kůže na módní výsluní.

Obnažováním lidského těla ovšem byli módní návrháři posedlí vždycky. Taková matka punku, britská designérka Vivienne Westwood, která nepřestává provokovat ani v požehnaném věku 81 let, je autorkou trička s prostým názvem Tits, tedy Prsa. Na obyčejné bílé tričko natiskla již na konci 70. let fotku nahých prsou. A tato mimořádně pěkná ňadra dnes najdeme ve sbírce Metropolitního muzea umění v New Yorku.

Podobně svérázná byla i starší kolekce již zmiňovaného Jeana Paula Gaultiera, který v roce 1996 představil řadu Cyberbaba. Šlo o divoké pestré vzory a pruhy, jež kopírovaly linii ženské postavy, a potisk obnažených mužských těl. Poněkud nečekaně tuto kolekci proslavil i americký herec Robin Williams, který tehdy Gaultierovu červenou košili s obrázkem osvaleného torza vynesl na červený koberec.

Nahota se u Gaultiera vrací! Sedmdesátiletý Jean Paul už sice své haute couture kolekce sám netvoří, ale autorstvím pověřil svého nástupce Glenna Martense. Tento belgický návrhář jinak tvoří pro značky Diesel či Y/Project a už na začátku tohoto roku představil pod Gaultierovým jménem novou, barevnou a nahou kolekci plnou poprsí i mužských předností, včetně kalhot s penisem.

Sáhnout po inspiraci z 90. let je pochopitelná volba. Vždyť divoká devadesátá jsou v kurzu na televizních obrazovkách i na štendrech. K módní posedlosti dobou, kdy v rádiích hrála Nirvana své Smells Like Teen Spirit a v televizi se potila Olga Šípková, přispěl Gaultier i tím, když loni spustil půjčovnu svých modelů, včetně těch legendárních z devadesátek, dnes již s nálepkou retro.

Jakto že se zákazníci nestydí obléknout falešnou nahotu? Módní návrháři si tuto tendenci vysvětlují touhou po pozornosti a zájmu, které se nám dva roky v lockdownovém odloučení nedostávalo. A pak také stále ještě žijeme v době i zemi, kde – když si usmystíle – můžete nosit i oblečení s fotkou bradavek či holého zadku. Bohudík!